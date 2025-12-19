Путина «вшивают» в сознание с детства: российского президента сделали персонажем мультфильма «Простоквашино»

В России решили пойти еще дальше с государственной пропагандой – на этот раз ее занесли прямо в детский мультфильм. Президент РФ Владимир Путин появится в одной из серий мультсериала "Простоквашино". Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на источник на медиарынке.

Теперь Путин в голове россиян с пеленок – отныне он главный герой в российских мультфильмах

РБК опубликовало кадры из предстоящей серии: на них Путин изображен у новогодней елки вместе с ключевыми персонажами — дядей Федором, котом Матроскиным, псом Шариком и почтальоном Печкиным. Вероятно, речь идет не о полноценной сюжетной роли, а об "иконостасе" в доме семьи — фото президента на стене.

В киностудии "Союзмультфильм" подтвердили, что кадр настоящий. В то же время, дата выхода серии и информация о том, кто будет озвучивать мультяшного Путина, пока не разглашаются.

Идея появления президента РФ в "Простоквашино" не стала неожиданностью. Еще в сентябре глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащева заявляла, что такой персонаж "может появиться". По ее словам, "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны и культуры". Очевидно, в современной России представления о культуре все больше сводятся к узнаваемому лицу телевизора — даже в детском контенте.

Обновленный мультсериал "Простоквашино" выходит с 2018 года и уже насчитывает шесть сезонов. За это время в нём появились новые персонажи, "современные технологии", фермерство и даже русские узоры. Теперь к этому набору добавили и президента как символ эпохи, где пропаганда не знает возрастных ограничений.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что украинские зрители дали заработать 2,4 млн долларов российскому мультфильму "Маша и Медведь".