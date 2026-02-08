Пост у Threads і реакція Кабміну: що відповіли Білик на скаргу про комуналку

Рубрики
Українська співачка Ірина Білик звернула увагу на проблему тарифів на житлово-комунальні послуги, опублікувавши допис у соцмережі Threads. Артистка емоційно прокоментувала платіжки за воду та опалення, назвавши їх "жорстокими".
Свириденко відповіла на пост Білик
На допис відреагувала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона повідомила, що уряд ухвалив рішення провести перерахунок платіжок за воду та тепло з 1 січня. За її словами, громадяни мають сплачувати виключно за ті послуги, які були фактично отримані.
Свириденко наголосила, що перерахунок має відбутися автоматично — без подання заяв чи додаткових звернень з боку споживачів. Відповідальність за це покладається на постачальників комунальних послуг.
Ірина Білик у відповідь подякувала за реакцію та пояснення, зазначивши, що для людей важливо отримувати чітку й зрозумілу інформацію щодо нарахувань у платіжках.