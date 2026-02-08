Пост у Threads і реакція Кабміну: що відповіли Білик на скаргу про комуналку

Українська співачка Ірина Білик звернула увагу на проблему тарифів на житлово-комунальні послуги, опублікувавши допис у соцмережі Threads. Артистка емоційно прокоментувала платіжки за воду та опалення, назвавши їх "жорстокими".

Свириденко відповіла на пост Білик

На допис відреагувала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона повідомила, що уряд ухвалив рішення провести перерахунок платіжок за воду та тепло з 1 січня. За її словами, громадяни мають сплачувати виключно за ті послуги, які були фактично отримані.

Свириденко наголосила, що перерахунок має відбутися автоматично — без подання заяв чи додаткових звернень з боку споживачів. Відповідальність за це покладається на постачальників комунальних послуг.







Ірина Білик у відповідь подякувала за реакцію та пояснення, зазначивши, що для людей важливо отримувати чітку й зрозумілу інформацію щодо нарахувань у платіжках.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська каратистка Софія Елій, яка здобула золото на чемпіонаті Європи 2026 року серед кадетів, публічно відмовилася від спільного фото з представницею Росії після церемонії нагородження.

Після оголошення результатів і вручення медалей спортсменка демонстративно залишила подіум, не взявши участі у традиційній фотосесії призерів. Таким чином Софія Елій засвідчила свою принципову позицію щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях під час війни Росії проти України. Вчинок української чемпіонки викликав активне обговорення в соцмережах. Багато користувачів назвали її рішення чітким і послідовним жестом солідарності з країною, яка четвертий рік протистоїть російській агресії.

