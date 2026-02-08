Пост в Threads и реакция Кабмина: что ответили Билык на жалобу о коммуналке

Рубрики
Украинская певица Ирина Билык обратила внимание на проблему тарифов на жилищно-коммунальные услуги, опубликовав сообщение в соцсети Threads. Артистка эмоционально прокомментировала платежки за воду и отопление, назвав их "жестокими".
Свириденко ответила на пост Билык
На сообщение отреагировала премьер-министр Украины Юлия Свириденко . Она сообщила, что правительство приняло решение провести перерасчет платежей за воду и тепло с 1 января. По ее словам, граждане должны платить исключительно за услуги, которые были фактически получены.
Свириденко подчеркнула, что перерасчет должен состояться автоматически без подачи заявлений или дополнительных обращений со стороны потребителей. Ответственность за это возлагается на поставщиков коммунальных услуг.
Ирина Билык в ответ поблагодарила за реакцию и объяснение, отметив, что для людей важно получать четкую и понятную информацию о начислениях в платежках.