Поліція не повірила своїм очам: три найбезглуздіші затримання, які шокували світ

Кінець літа 2026 року подарував одразу кілька історій, які складно уявити без усмішки. У Португалії через рушницю перевіряли Берні Екклстоуна, в Індії поліція зацікавилася чоловіком, який назвався представником офісу прем'єр-міністра, а в США пасажир отримав кримінальні обвинувачення після жарту про бомбу.

Силуети поліцейських під час чергування. Фото: Pixabay

Рушниця у приватному літаку

7 вересня 95-річного Берні Екклстоуна зупинили після прильоту приватним літаком до аеродрому Тіреш у Португалії. Під час перевірки правоохоронці виявили в нього мисливську рушницю без необхідних документів для ввезення зброї.

Екскерівник Формули-1 пояснив Reuters, що перевозив рушницю зі Швейцарії для стрільби по тарілках. За його словами, він не знав про необхідність спеціального документа для її ввезення.

"Все, що сталося: я привіз до країни зброю, якою користуюся у Швейцарії для стрільби по тарілках", — розповів Екклстоун Reuters.

При цьому сам бізнесмен наголосив, що не вважає те, що сталося, арештом. Після кількох годин спілкування з поліцією рушницю передали португальській владі.

Псевдочиновник біля заходу Моді

У Мумбаї поліція затримала чоловіка, який, за даними слідства, намагався видати себе за співробітника канцелярії прем'єр-міністра Індії. Інцидент стався перед заходом за участю Нарендри Моді.

Чоловік перебував біля Nita Mukesh Ambani Cultural Centre разом із супутником, який нібито виконував роль його охоронця. Під час перевірки виникли підозри щодо справжності їхніх заяв.

Особливої уваги ситуації додала зброя. За інформацією Indian Express, у супутника був легально зареєстрований пістолет. Його після отримання пояснень відпустили.

Натомість основного фігуранта затримали для подальшого допиту. Поліція почала розслідування за фактом можливої видачі себе за посадовця.

"У мене бомба"

У США проблеми із законом для 33-річного пасажира почалися з невдалого жарту. В аеропорту Маямі співробітник авіакомпанії поставив чоловікові стандартне запитання про небезпечні предмети в багажі.

У відповідь пасажир заявив, що має бомбу. Правоохоронці сприйняли слова серйозно.

Багаж перевірили за допомогою кінологів, однак вибухівки не виявили. Пасажир згодом пояснив, що просто жартував. Це його не врятувало.

Чоловіка затримали та висунули йому обвинувачення у неправдивому повідомленні про бомбу. Суд встановив заставу в розмірі 2500 доларів.

У всіх трьох випадках причини проблем виявилися різними — від порушення правил перевезення зброї до спроби видати себе за посадовця та невдалого жарту. Але наслідок був цілком реальним: втручання поліції та затримання.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 20 тисяч дол. за пиво: на кого у США оголосили небувале “полювання”.