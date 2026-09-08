Полиция не поверила своим глазам: три самых бессмысленных задержания, шокировавших мир

Конец лета 2026 подарил сразу несколько историй, которые сложно представить без улыбки. В Португалии через ружье проверяли Берни Экклстоуна, в Индии полиция заинтересовалась мужчиной, назвавшимся представителем офиса премьер-министра, а в США пассажир получил уголовные обвинения после шутки о бомбе.

Силуэты полицейских во время дежурства. Фото: Pixabay

Ружье в частном самолете

7 сентября 95-летнего Берни Экклстоуна остановили по прилете частным самолетом в аэродром Тиреш в Португалии. Во время проверки правоохранители обнаружили у него охотничье ружье без необходимых документов для ввоза оружия.

Экс-руководитель Формулы-1 объяснил Reuters, что перевозил ружье из Швейцарии для стрельбы по тарелкам. По его словам, он не знал о необходимости специального документа для его ввоза.

"Все, что произошло: я привез в страну оружие, которым пользуюсь в Швейцарии для стрельбы по тарелкам", — рассказал Экклстоун Reuters.

При этом сам бизнесмен подчеркнул, что не считает произошедшее арестом. После нескольких часов общения с полицией ружье передали португальским властям.

Псевдочиновник на мероприятии Моди

В Мумбаи полиция задержала мужчину, который, по данным следствия, пытался выдать себя за сотрудника канцелярии премьер-министра Индии. Инцидент произошел перед мероприятием с участием Нарендры Моди.

Мужчина находился возле Nita Mukesh Ambani Cultural Centre вместе со спутником, якобы исполнявшим роль его охранника. В ходе проверки возникли подозрения в подлинности их заявлений.

Особое внимание в ситуации уделили оружию. По информации Indian Express, у спутника был легально зарегистрирован пистолет. Его после получения пояснений отпустили.

Основного фигуранта задержали для дальнейшего допроса. Полиция начала расследование по факту возможной выдачи себя за должностное лицо.

"У меня бомба"

В США проблемы с законом для 33-летнего пассажира начались с неудачной шутки. В аэропорту Майами сотрудник авиакомпании задал мужчине стандартный вопрос об опасных предметах в багаже.

В ответ пассажир заявил, что у него есть бомба. Правоохранители восприняли слова серьезно.

Багаж проверили с помощью кинологов, однако взрывчатки не обнаружили. Пассажир впоследствии объяснил, что просто шутил. Это его не спасло.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинения в ложном сообщении о бомбе. Суд установил залог в размере 2500 долларов.

Во всех трех случаях причины проблем оказались разными — от нарушения правил перевозки оружия до попытки выдать себя за должностное лицо и неудачной шутки. Но следствие было вполне реальным: вмешательство полиции и задержание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 20 тысячах долларов за пиво: на кого в США объявили небывалую охоту.