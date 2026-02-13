У Росії запустили нейромережу для обслуговування клієнтів у сфері житлово-комунального господарства, однак уже за місяць роботи система почала відповідати абонентам із використанням нецензурної лексики. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема й телеканал "Дождь".

Штучний інтелект у сфері ЖКГ в Росії навчився лаятися після спілкування з абонентами

Йдеться про голосового бота, якого впровадили для автоматизації звернень до керуючих компаній. Очікувалося, що нейромережа зможе приймати заявки, надавати консультації та зменшити навантаження на операторів. Однак у процесі експлуатації з’ясувалося, що система почала використовувати лайливі слова у відповідях клієнтам.

Про випадок розповів президент Національного об’єднання організацій у сфері технологій інформаційного моделювання (НОТІМ) Михайло Вікторов. За його словами, нейромережа "навчилася мату" в перший же місяць роботи, перейнявши стиль спілкування частини користувачів.

"Буквально в перший місяць розробники зафіксували таку колізію: нейромережа навчилася мату. Але, як кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся", – цитують його російські медіа.

Інцидент одразу викликав обговорення в професійному середовищі. Експерти зазначають, що подібні ситуації не є унікальними для штучного інтелекту, який навчається на масивах реальних даних. Якщо система аналізує неочищені розмови з клієнтами, вона може переймати агресивну або ненормативну лексику.

Фахівці у сфері розробки AI підкреслюють, що проблему можна було передбачити. Достатньо додати додатковий рівень правил, які блокують агресивні формулювання, а також навчати модель на відфільтрованих даних із очищенням від нецензурної лексики. Без таких обмежень алгоритм здатен копіювати стиль комунікації користувачів.

Сфера ЖКГ у Росії, як і в багатьох країнах, залишається однією з найбільш конфліктних у плані комунікації з громадянами. Звернення щодо тарифів, аварій чи відсутності послуг часто супроводжуються емоційними реакціями. Саме цей фактор, ймовірно, і вплинув на поведінку цифрового помічника.

Випадок став черговим нагадуванням про те, що штучний інтелект не є автономним від людської поведінки – він віддзеркалює дані, на яких навчається. Без належного контролю алгоритм може відтворювати як позитивні, так і негативні моделі спілкування.

Наразі інформації про те, чи було оновлено систему та впроваджено мовні фільтри, публічно не повідомлялося. Однак ситуація вже стала показовою для розробників, які інтегрують AI у масові сервіси.

