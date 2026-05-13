Меми про Євробачення-2026: мережа вибухнула жартами після 1-го півфіналу (ФОТО)

Перший півфінал Євробачення-2026, який відбувся у Відні 12 травня, запам’ятався глядачам не лише музичними номерами, а й хвилею мемів у соцмережах. Після ефіру український сегмент Threads та інших платформ вибухнув жартами про найяскравіші виступи вечора.

Меми Євробачення-2026. Фото з відкритих джерел

Особливу увагу користувачів привернули представники Греції та Литви. Під час виступу грецький артист рухався сценою на самокаті серед вогняних декорацій. Для багатьох українців це стало асоціацією з буденністю під час повітряних тривог. Інші користувачі порівнювали сценічну поведінку співака з реакцією домашніх улюбленців.

Литовський артист Lion Ceccah з’явився на сцені у повністю срібному гримі, через що глядачі почали масово створювати різноманітні меми про учасника Євробачення.

Спокійний і дещо меланхолійний номер Португалії українці миттєво перетворили на мем про "таксистів, які таксують для душі". У соцмережах жартували, що атмосфера виступу нагадує нічні розмови з водієм після важкого робочого дня.

Окремо українці згадали й номер Хорватії. Частина користувачів помітила схожість сценічного стилю з образом співачки Jerry Heil під час українського Нацвідбору.

Інші меми з Євробачення-2026:

Також еврофани згадали про Україну на Євробаченні.

Тим часом Україна готується до другого півфіналу конкурсу. Уже 14 травня країну представить LELÉKA, яка виступить у Відні під номером 12.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що одну країну освистали на Євробачення-2026.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект спрогнозував місце України на конкурсі Євробачення-2026.