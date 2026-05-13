Меми про Євробачення-2026: мережа вибухнула жартами після 1-го півфіналу (ФОТО)
Меми про Євробачення-2026: мережа вибухнула жартами після 1-го півфіналу (ФОТО)

Після першого півфіналу Євробачення-2026 соцмережі заполонили меми про виступи Греції та Литви.

13 травня 2026, 10:55
Slava Kot

Перший півфінал Євробачення-2026, який відбувся у Відні 12 травня, запам’ятався глядачам не лише музичними номерами, а й хвилею мемів у соцмережах. Після ефіру український сегмент Threads та інших платформ вибухнув жартами про найяскравіші виступи вечора.

Особливу увагу користувачів привернули представники Греції та Литви. Під час виступу грецький артист рухався сценою на самокаті серед вогняних декорацій. Для багатьох українців це стало асоціацією з буденністю під час повітряних тривог. Інші користувачі порівнювали сценічну поведінку співака з реакцією домашніх улюбленців.

Спокійний і дещо меланхолійний номер Португалії українці миттєво перетворили на мем про "таксистів, які таксують для душі". У соцмережах жартували, що атмосфера виступу нагадує нічні розмови з водієм після важкого робочого дня.

Окремо українці згадали й номер Хорватії. Частина користувачів помітила схожість сценічного стилю з образом співачки Jerry Heil під час українського Нацвідбору.

Інші меми з Євробачення-2026:

Також еврофани згадали про Україну на Євробаченні.

Тим часом Україна готується до другого півфіналу конкурсу. Уже 14 травня країну представить LELÉKA, яка виступить у Відні під номером 12.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що одну країну освистали на Євробачення-2026.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект спрогнозував місце України на конкурсі Євробачення-2026.



