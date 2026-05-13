Мемы о Евровидении-2026: сеть разразилась шутками после 1-го полуфинала (ФОТО)
Мемы о Евровидении-2026: сеть разразилась шутками после 1-го полуфинала (ФОТО)

После первого полуфинала Евровидения-2026 соцсети заполонили мемы о выступлениях Греции и Литвы.

13 мая 2026, 10:55
Slava Kot

Первый полуфинал Евровидения-2026, который прошел в Вене 12 мая, запомнился зрителям не только музыкальными номерами, но и волной мемов в соцсетях. После эфира украинский сегмент Threads и других платформ разразился шутками о самых ярких выступлениях вечера.

Мемы Евровидения-2026. Фото из открытых источников

Особое внимание пользователей привлекли представители Греции и Литвы. Во время выступления греческий артист двигался по сцене на самокате среди огненных декораций. Для многих украинцев это стало ассоциацией с обыденностью во время воздушных тревог. Другие пользователи сравнивали сценическое поведение певца с реакцией домашних питомцев.

Литовский артист Lion Ceccah появился на сцене в полностью серебряном гриме, из-за чего зрители начали массово создавать разнообразные мемы об участнике Евровидения.

Спокойный и несколько меланхолический номер Португалии украинцы мгновенно превратили в мем о "таксистах, таксирующих для души". В соцсетях шутили, что атмосфера выступления напоминает ночные разговоры с водителем после тяжелого рабочего дня.

Отдельно украинцы упомянули и номер Хорватии. Часть пользователей заметила схожесть сценического стиля с образом певицы Jerry Heil во время украинского Нацотбора.

Другие мемы по Евровидению-2026:

Также еврофаны упомянули об Украине на Евровидении.

Тем временем Украина готовится ко второму полуфиналу конкурса. Уже 14 мая страна представит LELÉKA, которая выступит в Вене под номером 12.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одну страну освистали на Евровидении-2026.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект спрогнозировал место Украины на конкурсе Евровидения-2026.



