Макрон в темних окулярах став героєм мемів: що сталося

Поява президента Франції Емманюеля Макрона у темних сонцезахисних окулярах на Всесвітньому економічному форумі в Давосі миттєво привернула увагу медіа та соцмереж. Для офіційних міжнародних заходів такий образ нетиповий, тож користувачі почали гадати, що сталося з французьким лідером.

Макрон у темних окулярах. Фото з відкритих джерел

За кілька днів до форуму Макрон з’явився на публіці з помітно почервонілим і набряклим правим оком. В Єлисейському палаці пояснили, що у президента "лопнула судинка", але такий стан становить загрози для здоров’я. Сам Макрон публічно визнав проблему під час звернення до збройних сил Франції, перепросивши за зовнішній вигляд.

"Будь ласка, вибачте за непривабливий вигляд мого ока. Це, звичайно, щось абсолютно нешкідливе", – сказав Макрон та додав, що це "невмисне посиланням на "Око тигра"" натякаючи на культову пісню з фільму "Роккі".

Попри пояснення, Макрон став героєм соцмереж, які наповнилися мемами та жартами про президента Франції. Крім того, деякі користувачі згадали й попередні вірусні епізоди за участі Макрона, коли Бріжит Макрон дала чоловікові ляпаса перед виходом з літака.

Макрон став героєм мемів через сонцезахисні окуляри

Макрон у вигляді персонажа з фільму "Матриця"

Мем з президентом Франції через його окуляри

