logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Приколи Макрон в темних окулярах став героєм мемів: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Макрон в темних окулярах став героєм мемів: що сталося

Поява Емманюеля Макрона в сонцезахисних окулярах у Давосі викликала хвилю мемів.

21 січня 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Поява президента Франції Емманюеля Макрона у темних сонцезахисних окулярах на Всесвітньому економічному форумі в Давосі миттєво привернула увагу медіа та соцмереж. Для офіційних міжнародних заходів такий образ нетиповий, тож користувачі почали гадати, що сталося з французьким лідером.

Макрон в темних окулярах став героєм мемів: що сталося

Макрон у темних окулярах. Фото з відкритих джерел

За кілька днів до форуму Макрон з’явився на публіці з помітно почервонілим і набряклим правим оком. В Єлисейському палаці пояснили, що у президента "лопнула судинка", але такий стан становить загрози для здоров’я. Сам Макрон публічно визнав проблему під час звернення до збройних сил Франції, перепросивши за зовнішній вигляд.

"Будь ласка, вибачте за непривабливий вигляд мого ока. Це, звичайно, щось абсолютно нешкідливе", – сказав Макрон та додав, що це "невмисне посиланням на "Око тигра"" натякаючи на культову пісню з фільму "Роккі".

Попри пояснення, Макрон став героєм соцмереж, які наповнилися мемами та жартами про президента Франції. Крім того, деякі користувачі згадали й попередні вірусні епізоди за участі Макрона, коли Бріжит Макрон дала чоловікові ляпаса перед виходом з літака. 

Макрон в темних окулярах став героєм мемів: що сталося - фото 2

Макрон став героєм мемів через сонцезахисні окуляри

Макрон в темних окулярах став героєм мемів: що сталося - фото 2

Макрон у вигляді персонажа з фільму "Матриця"

Макрон в темних окулярах став героєм мемів: що сталося - фото 2

Мем з президентом Франції через його окуляри

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у 2023 році німецький політик Олаф Шольц травмував лице і ходив з пов'язкою на оці. В мережі жартували, що Шольц був схожий на пірата.

Також "Коментарі" писали, що Трамп злив приватне листування з Макроном та Рютте, де є згадки про Україну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини