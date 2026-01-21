Макрон в темных очках стал героем мемов: что произошло

Появление президента Франции Эмманюэля Макрона в темных солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе мгновенно привлекло внимание медиа и соцсети. Для официальных международных мероприятий такой образ нетипичен, так что пользователи начали думать, что произошло с французским лидером.

Макрон в темных очках. Фото из открытых источников

За несколько дней до форума Макрон появился на публике с заметно покрасневшим и отечным правым глазом. В Елисейском дворце объяснили, что у президента "лопнул сосуд", но такое состояние представляет угрозу для здоровья. Сам Макрон публично признал проблему во время обращения в вооруженные силы Франции, извинившись за внешний вид.

"Пожалуйста, извините за неприглядный вид моего глаза. Это, конечно, что-то совершенно безвредное", – сказал Макрон и добавил, что это "неумышленная ссылка на "Глаз тигра"" намекая на культовую песню из фильма "Рокки".

Несмотря на объяснения, Макрон стал героем соцсетей, наполнившихся мемами и шутками о президенте Франции. Кроме того, некоторые пользователи упомянули и предыдущие вирусные эпизоды с участием Макрона, когда Брижит Макрон дала пощечину мужчине перед выходом из самолета.

Макрон стал героем мемов через солнцезащитные очки

Макрон в виде персонажа из фильма "Матрица"

Мэм с президентом Франции из-за его очков

