Лайно слона у подарунок другу, босу чи колишньому: у Європі створили унікальний сервіс

У Європі з’явився незвичний онлайн-сервіс, який пропонує відправити "оригінальний подарунок" у вигляді коробки з гноєм будь-якій людині на континенті. Платформа Shit For You.eu дозволяє замовити таку посилку для друга, колеги, начальника або колишнього партнера.

У Європі створили сервіс, який надсилає коробку з гноєм як подарунок. Фото з відкритих джерел

Як вказано на сайті сервісу клієнтам пропонують кілька варіантів лайна на подарунок. У каталозі доступні екскременти різних тварин, зокрема корови, коня, лами і слона. Після вибору типу посліду користувач може оформити замовлення і відправити подарунок.

"Shit For You.eu — це унікальний сервіс та провідний європейський постачальник найбільшого вибору екскрементів тваринного посліду. Ви можете надіслати наш екскремент тваринного посліду будь-кому по всьому європейському континенту", — йдеться в описі сайту.

Творці сервісу позиціонують його як гумористичний спосіб висловити емоції або просто пожартувати. На сторінці опису зазначено, що такий подарунок може підійти для надокучливого боса, колеги, який постійно жартує, або колишнього партнера. Також сервіс пропонує використовувати посилку і як оригінальний та смішний сюрприз для друзів.

"Проявіть своє почуття гумору за допомогою цього кумедного подарунка. Можете бути певні, що одержувач буде одночасно здивований, обурений і розважений. Також квіти одержувача будуть вам вдячні, адже немає кращого добрива, ніж натуральне лайно", — заявляє сервіс.

Вартість такої послуги становить 21,99 євро (приблизно 1100 гривень). Компанія також запевняє, що весь вміст упаковок обробляється відповідно до європейських норм щодо сільськогосподарських добрив. За словами розробників, тваринний послід не становить небезпеки для здоров’я, якщо дотримуватися інструкцій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Росії представили символ 2026 року — коня зі замороженого лайна.

Також "Коментарі" писали, що націоналісти висипали купу гною перед будинком депутата від ОПЗЖ.