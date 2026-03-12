Дерьмо слона в подарок другу, боссу или бывшему: в Европе создали уникальный сервис

В Европе появился необычный онлайн-сервис, предлагающий отправить "оригинальный подарок" в виде коробки с навозом любому человеку на континенте. Платформа Shit For You.eu позволяет заказать такую посылку для друга, коллеги, начальника или бывшего партнера.

В Европе создали сервис, присылающий коробку с навозом в качестве подарка. Фото из открытых источников

Как указано на сайте сервиса, клиентам предлагают несколько вариантов дерьма на подарок. В каталоге доступны экскременты разных животных, в том числе коровы, лошади, ламы и слона. После выбора типа навоза пользователь может оформить заказ и отправить подарок.

"Shit For You.eu – это уникальный сервис и ведущий европейский поставщик наибольшего выбора экскрементов животного помета. Вы можете прислать наш экскремент животного навоза любому по всему европейскому континенту", – говорится в описании сайта.

Создатели сервиса позиционируют его как юмористический способ выразить эмоции или просто пошутить. На странице описания указано, что такой подарок может подойти для надоедливого босса, постоянно шутящего коллеги или бывшего партнера. Также сервис предлагает использовать посылку как оригинальный и смешной сюрприз для друзей.

"Проявите свое чувство юмора с помощью этого забавного подарка. Можете быть уверены, что получатель будет одновременно удивлен, возмущен и развлечен. Также цветы получателя будут вам благодарны, ведь нет лучшего удобрения, чем натуральное дерьмо", – заявляет сервис.

Стоимость такой услуги составляет 21,99 евро (около 1100 гривен). Компания также уверяет, что все содержание упаковок обрабатывается в соответствии с европейскими нормами по сельскохозяйственным удобрениям. По словам разработчиков, животный навоз не представляет опасности для здоровья, если следовать инструкциям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России представили символ 2026 года – лошадь из замороженного дерьма.

Также "Комментарии" писали, что националисты высыпали кучу навоза перед домом депутата от ОПЗЖ.