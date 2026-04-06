Курйозну зачіску отримав пожежник у перукаря через екстрений виклик (ФОТО)

У Австрії пожежник став несподіваною зіркою соціальних мереж після курйозної ситуації під час візиту до перукаря. Чоловік отримав екстрений виклик просто посеред стрижки і був змушений залишити салон з частково поголеною головою.

Пожежник поїхав на виклик з напівзробленою стрижкою

Інцидент стався у місті Лаа-ан-дер-Тайя в Австрії. 28-річний пожежник Лукас лише розпочав стригтися, коли в нього спрацювало оповіщення про тривогу. Як пояснив пожежник, перукар лише встиг зробити кілька ліній на його голові, коли задзвонив телефон.

"Я вимкнув звук, щоб перукар не злякався і випадково не поранив мене. Але через кілька секунд спрацював пейджер з сигналом тривоги", — розповів пожежник.

Через екстрений виклик Лукас не завершив стрижку та одразу попрямував до пожежної частини.

"Коли я забіг до пожежної станції, колеги почали сміятися", — згадує Лукас.

Фотографію з незавершеною зачіскою опублікували в соцмережах, і вона швидко стала вірусною. Тисячі користувачів відреагували на кумедну історію та похвалили пожежника за відданість службі. Як згодом розповів Лукас, він навіть "не думав, що ця історія так швидко розійдеться інтернетом".

Згодом виявилося, що виклик був хибним і пожежі ніде не було. Приблизно через годину Лукас повернувся до перукарні, де майстер нарешті завершив стрижку.

