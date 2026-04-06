Курьезную прическу получил пожарный у парикмахера из-за экстренного вызова (ФОТО)
НОВОСТИ

Курьезную прическу получил пожарный у парикмахера из-за экстренного вызова (ФОТО)

В Австрии пожарный получил вызов во время стрижки и поехал на службу с наполовину бритой головой.

6 апреля 2026, 11:05
Slava Kot

В Австрии пожарный стал неожиданной звездой социальных сетей после курьезной ситуации во время визита к парикмахеру. Мужчина получил экстренный вызов прямо посреди стрижки и был вынужден покинуть салон с частично выбритой головой.

Инцидент произошел в городе Лаа-ан-дер-Тайя в Австрии. 28-летний пожарный Лукас только начал стричься, когда у него сработало оповещение о тревоге. Как пояснил пожарный, парикмахер успел сделать несколько линий на его голове, когда зазвонил телефон.

"Я выключил звук, чтобы парикмахер не испугался и случайно не ранил меня. Но через несколько секунд сработал пейджер с сигналом тревоги", – рассказал пожарный.

Из-за экстренного вызова Лукас не завершил стрижку и сразу направился в пожарную часть.

"Когда я забежал в пожарную станцию, коллеги начали смеяться", — вспоминает Лукас.

Фотографию с незавершенной прической опубликовали в соцсетях, и она быстро стала вирусной. Тысячи пользователей отреагировали на забавную историю и похвалили пожарного за преданность службе. Как впоследствии рассказал Лукас, он даже "не думал, что эта история так быстро разойдется по интернету".

Впоследствии оказалось, что вызов был ошибочным и пожара нигде не было. Приблизительно через час Лукас вернулся в парикмахерскую, где мастер наконец завершил стрижку.

Источник: https://www.krone.at/4096637
