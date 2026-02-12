Користувачі IPhone не хочуть будувати стосунки із користувачами Android

Рубрики
Ткачова Марія
Дискусія навколо протистояння iPhone та Android отримала новий соціальний вимір. Як пише Daily Mail, деякі користувачі iPhone зізнаються, що негативно ставляться до власників Android — і це впливає навіть на їхні романтичні вподобання.
Користувачі IPhone проти користувачів Android
Йдеться про так звану "зелену бульбашку" — термін, який з’явився в інтернеті для опису ситуації, коли в переписці iMessage повідомлення від користувачів Android відображаються зеленим кольором замість синього. Для частини власників iPhone це стало своєрідним маркером "чужого" або менш престижного вибору.
За даними опитування, різниця в ставленні помітна між чоловіками та жінками. Лише близько 15% жінок зізналися, що мають упереджене ставлення до користувачів Android. Водночас понад 29% чоловіків заявили, що їм не подобається спілкуватися з власниками Android, і це може впливати на рішення щодо побудови стосунків.
Для частини респондентів тип смартфона стає елементом соціального сигналу — асоціюється зі статусом, стилем життя або фінансовими можливостями. Соціологи зазначають, що подібні упередження є прикладом "технологічної ідентичності", коли вибір гаджета перетворюється на частину образу людини.
Водночас експерти наголошують, що подібні реакції радше відображають культурні стереотипи, ніж реальні відмінності між користувачами різних операційних систем.