Пользователи IPhone не хотят строить отношения с пользователями Android
Часть пользователей iPhone признаются, что им сложно общаться или строить отношения с владельцами Android — из-за так называемого «зеленого пузыря»

12 февраля 2026, 21:30
Ткачова Марія

Дискуссия вокруг противостояния iPhone и Android получила новое социальное измерение. Как пишет Daily Mail, некоторые пользователи iPhone признаются, что негативно относятся к владельцам Android – и это влияет даже на их романтические предпочтения.

Пользователи IPhone против пользователей Android

Речь идет о так называемом "зеленом пузыре" — термине, который появился в интернете для описания ситуации, когда в переписке iMessage сообщения от пользователей Android отображаются зеленым цветом вместо синего. Для части владельцев iPhone это явилось своеобразным маркером "чужого" или менее престижного выбора.

По данным опроса, разница в отношении заметна между мужчинами и женщинами. Лишь около 15% женщин признались, что имеют пристрастное отношение к пользователям Android. В то же время, более 29% мужчин заявили, что им не нравится общаться с владельцами Android, и это может влиять на решения по построению отношений.

Для части респондентов тип смартфона становится элементом социального сигнала – ассоциируется со статусом, стилем жизни или финансовыми возможностями. Социологи отмечают, что подобные предубеждения являются примером "технологической идентичности", когда выбор гаджета превращается в часть образа человека.

В то же время эксперты отмечают, что подобные реакции скорее отражают культурные стереотипы, чем реальные отличия между пользователями разных операционных систем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что американский миллиардер Илон Маск озвучил новую футуристическую идею — построить на Луне завод для производства спутников с искусственным интеллектом, а запускать их в космос с помощью специальной "масс-драйвер" катапульты. Об этом сообщает The New York Times ссылаясь на источники среди сотрудников компании xAI.



Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15553141/green-bubble-ick-iPhone-Android.html
