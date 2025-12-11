З 11 грудня грошову допомогу у рамках "Зимової єпідтримки" у розмірі 1 тисячі гривень можна витратити на продукти харчування. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

«Зимову тисячу» тепер можна витратити на продукти: що відомо

Першими скористатися нею можуть покупці торговельних мереж Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько". Зараз це понад 1 160 магазинів по всій Україні, і з часом перелік буде розширюватися. Можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

На сайті можна завантажити перелік конкретних продуктів, які можна придбати за "Зимову тисячу".

Загалом 1 000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників — ліки, книги і, відтепер, продукти харчування (крім підакцизних).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українцям варто готуватися до відчутного зростання цін на пальне. Як повідомили у Національному банку України, з 1 січня 2026 року набуде чинності підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Саме це стане ключовим фактором майбутнього подорожчання пального, передає Судово-юридична газета.

Водночас до кінця 2025 року НБУ не очікує різких стрибків вартості на АЗС: ринок залишатиметься відносно стабільним.

У НБУ наголошують: нові акцизні ставки підвищать податкове навантаження на пальне та відповідно пришвидшать зростання цін у середньостроковій перспективі.

"Заплановане підвищення акцизного навантаження на пальне зумовлюватиме прискорення зростання цін на нього в наступні роки. Водночас очікується, що до кінця поточного року ціни залишаться відносно стабільними", — йдеться в повідомленні регулятора.