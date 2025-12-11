С 11 декабря денежную помощь в рамках "Зимней еподдержки" в размере 1 тысячи гривен можно потратить на продукты питания. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

«Зимнюю тысячу» теперь можно потратить на продукты: что известно

Первыми воспользоваться ею могут покупатели торговых сетей Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! Траш!, Fozzy) и "Близнецы". Сейчас это более 1160 магазинов по всей Украине, и со временем список будет расширяться. Возможность не распространяется на онлайн-заказ.

На сайте можно скачать список конкретных продуктов, которые можно приобрести за "Зимнюю тысячу".

В общей сложности 1 000 грн помощи можно использовать на оплату коммунальных и почтовых услуг, благотворительность, а также на товары от украинских производителей — лекарства, книги и теперь продукты питания (кроме подакцизных).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинцам следует готовиться к ощутимому росту цен на горючее. Как сообщили в Национальном банке Украины, с 1 января 2026 вступит в силу повышение акцизов на бензин, дизель и автогаз. Именно это станет ключевым фактором предстоящего удорожания топлива, передает Судебно-юридическая газета.

В то же время до конца 2025 года НБУ не ожидает резких скачков стоимости на АЗС: рынок будет оставаться относительно стабильным.

В НБУ отмечают: новые акцизные ставки повысят налоговую нагрузку на топливо и соответственно ускорят рост цен в среднесрочной перспективе.

"Запланированное повышение акцизной нагрузки на топливо будет обуславливать ускорение роста цен на него в последующие годы. В то же время, ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными", — говорится в сообщении регулятора.