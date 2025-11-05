“Зимова підтримка” у 6500 грн: у Кабміні визначили, хто та коли отримає грошову допомогу

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Кабінеті міністрів України анонсували продовження програми “зимової підтримки” у 2025-2026 роках. Деякі категорії громадян отримають 6500 грн.
Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд затвердив програму виплат одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета “Зимова підтримка”.
За її словами, гроші можуть отримати люди, які потребують найбільшої підтримки:
діти-сироти,
діти під опікою,
діти з інвалідністю в прийомних сім’ях,
діти-ВПО,
ВПО з інвалідністю,
самотні пенсіонери.
