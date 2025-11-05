“Зимова підтримка” у 6500 грн: у Кабміні визначили, хто та коли отримає грошову допомогу

У Кабінеті міністрів України анонсували продовження програми “зимової підтримки” у 2025-2026 роках. Деякі категорії громадян отримають 6500 грн.

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд затвердив програму виплат одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета “Зимова підтримка”.

За її словами, гроші можуть отримати люди, які потребують найбільшої підтримки:

діти-сироти,

діти під опікою,

діти з інвалідністю в прийомних сім’ях,

діти-ВПО,

ВПО з інвалідністю,

самотні пенсіонери.

“Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей”, — йдеться у повідомленні Свириденко.

