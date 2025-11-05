logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини “Зимова підтримка” у 6500 грн: у Кабміні визначили, хто та коли отримає грошову допомогу
commentss НОВИНИ Всі новини

“Зимова підтримка” у 6500 грн: у Кабміні визначили, хто та коли отримає грошову допомогу

Прем'єр-міністр Свириденко розповіла про дію “зимової допомоги”

5 листопада 2025, 21:02
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Кабінеті міністрів України анонсували продовження програми “зимової підтримки” у 2025-2026 роках. Деякі категорії громадян отримають 6500 грн.

“Зимова підтримка” у 6500 грн: у Кабміні визначили, хто та коли отримає грошову допомогу

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд затвердив програму виплат одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета “Зимова підтримка”.

За її словами, гроші можуть отримати люди, які потребують найбільшої підтримки: 

  • діти-сироти,

  • діти під опікою,

  • діти з інвалідністю в прийомних сім’ях,

  • діти-ВПО,

  • ВПО з інвалідністю, 

  • самотні пенсіонери. 

“Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей”, — йдеться у повідомленні Свириденко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві продовжують викривати корупційні схеми у Київській міській державній адміністрації. 

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що військова адміністрація реалізовує механізм повернення коштів, вкрадених у громади через банальну корупцію і змову.

“Раніше цього року Служба безпеки України викрила керівництво Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА та підприємців в масштабних розкраданнях на допомозі нашим хворим громадянам, нашим ветеранам. Зловмисники виводили кошти через підставних осіб, оплачували оренду елітної нерухомості та автівок. Збитки — майже 75 млн грн”, — повідомив начальник військової адміністрації.

За його словами, сьогодні залучені до протиправної діяльності визнають свою провину та готові повертати вкрадене.




Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/901
