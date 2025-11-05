"Зимняя поддержка" в 6500 грн: в Кабмине определили, кто и когда получит денежную помощь

В Кабинете министров Украины анонсировали продолжение программы зимней поддержки в 2025-2026 годах. Некоторые категории граждан получат 6500 грн.

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство утвердило программу выплат единовременной денежной помощи в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка".

По ее словам, деньги могут получить люди, нуждающиеся в наибольшей поддержке:

дети-сироты,

дети на попечении,

дети с инвалидностью в приемных семьях,

дети-ВПЛ,

ВПЛ с инвалидностью,

одинокие пенсионеры.

"Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы запланирован на начало декабря. Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь. Программа охватит более 660 тысяч человек", — говорится в сообщении Свириденко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве продолжают разоблачать коррупционные схемы в Киевской городской государственной администрации.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что военная администрация реализует механизм возврата средств, украденных у общины из-за банальной коррупции и сговора.

"Ранее в этом году Служба безопасности Украины разоблачила руководство Департамента социальной и ветеранской политики КГГА и предпринимателей в масштабных хищениях на помощи нашим больным гражданам, нашим ветеранам. Злоумышленники выводили средства через подставных лиц, оплачивали аренду элитной недвижимости и администрации — почти 7 млн грн.

По его словам, сегодня вовлеченные в противоправную деятельность признают свою вину и готовы возвращать украденное.



