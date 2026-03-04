За побиття дружини — 15 діб, за жорстокість до тварини — до 5 місяців: новий закон в Афганістані викликав міжнародний скандал

В Афганістані новий кримінальний закон, ухвалений владою Талібану на початку 2026 року, спричинив хвилю обурення серед правозахисників та міжнародних організацій. Причиною стала одна з норм документа, яка передбачає значно м’якше покарання за насильство над жінкою, ніж за жорстоке поводження з тваринами.

В Афганістані за побиття дружини можуть дати лише 15 діб арешту — новий закон Талібану

Як повідомляє афганський аналітичний центр Afghanistan Analysts Network, новий кримінальний кодекс складається зі 119 статей і був підписаний лідером Талібану на початку 2026 року.

Згідно зі статтею 32 цього документа, якщо чоловік побив свою дружину і вона отримала переломи, відкриті рани або синці, він може бути визнаний винним. Однак покарання у такому випадку становитиме лише до 15 діб арешту.

Водночас у законі передбачено значно суворіші санкції за жорстоке поводження з тваринами. За організацію боїв собак, птахів або інші випадки жорстокості порушнику може загрожувати до п’яти місяців ув’язнення.

Правозахисники зазначають, що така норма фактично створює ситуацію, коли насильство щодо жінок карається значно м’якше, ніж жорстокість до тварин.

Документ також викликав критику через інші положення. За даними правозахисної організації Rawadari, у новому кодексі визначено, що деякі покарання за так звані “моральні порушення” можуть визначати релігійні авторитети або члени сім’ї.

Колишня депутатка парламенту Афганістану та правозахисниця Фавзія Куфі заявила іспанському виданню El País, що така норма практично позбавляє жінок можливості звертатися до суду.

“Жінка навряд чи наважиться поскаржитися, якщо знає, що через два тижні її кривдник повернеться додому”, — пояснила вона.

Міжнародні організації також різко відреагували на новий закон. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що документ узаконює насильство щодо жінок і дітей та суперечить міжнародному праву.

За даними структури UN Women, після повернення Талібану до влади понад 80% жінок в Афганістані були фактично усунуті від роботи та освіти, а нові закони лише посилюють обмеження їхніх прав.

Правозахисники попереджають, що ухвалення такого кодексу може ще більше погіршити становище жінок у країні та посилити критику афганської влади з боку міжнародної спільноти.

