За избиение жены – 15 суток, за жестокость к животному – до 5 месяцев: новый закон в Афганистане вызвал международный скандал

В Афганистане новый уголовный закон, принятый властями Талибана в начале 2026 года, вызвал волну возмущения среди правозащитников и международных организаций. Причиной стала одна из норм документа, предусматривающая значительно более мягкое наказание за насилие над женщиной, чем за жестокое обращение с животными .

В Афганистане за избиение жены могут дать только 15 суток ареста - новый закон Талибана

Как сообщает афганский аналитический центр Afghanistan Analysts Network, новый уголовный кодекс состоит из 119 статей и был подписан лидером Талибана в начале 2026 года.

Согласно статье 32 этого документа, если муж избил свою жену и она получила переломы, открытые раны или синяки , он может быть признан виновным. Однако наказание в таком случае будет составлять лишь до 15 суток ареста .

В то же время в законе предусмотрены более строгие санкции за жестокое обращение с животными. За организацию боев собак, птиц или другие случаи жестокости нарушителю может грозить до пяти месяцев заключения .

Правозащитники отмечают, что такая норма фактически создает ситуацию, когда насилие в отношении женщин карается гораздо мягче, чем жестокость к животным .

Документ также вызвал критику из-за других положений. По данным правозащитной организации Rawadari, в новом кодексе определено, что некоторые наказания за так называемые "нравственные нарушения" могут определять религиозные авторитеты или члены семьи .

Бывшая депутат парламента Афганистана и правозащитница Фавзия Куфи заявила испанскому изданию El País, что такая норма практически лишает женщин возможности обращаться в суд.

"Женщина вряд ли решится пожаловаться, если знает, что через две недели ее обидчик вернется домой", — объяснила она.

Международные организации также резко отреагировали на новый закон. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что документ узаконивает насилие в отношении женщин и детей и противоречит международному праву .

По данным структуры UN Women, после возвращения Талибана к власти более 80% женщин в Афганистане были фактически отстранены от работы и образования , а новые законы лишь усугубляют ограничение их прав.

Правозащитники предупреждают, что принятие такого кодекса может еще больше усугубить положение женщин в стране и усилить критику афганских властей со стороны международного сообщества.

