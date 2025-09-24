Які товари українці можуть повернути в магазин у 2025 році

Після придбання товару у покупця може виникнути бажання обміняти його чи здати в магазин та повернути сплачені кошти. У 2025 році покупці мають право звернутися з такою вимогою до продавця, навіть якщо товар належної якості. Що робити, якщо продавець відмовляє, розповіли у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначили, що у вересні 2025 року до Держпродспоживслужби в Полтавській області надійшло звернення від мешканки області щодо відмови продавцем в обміні придбаного спортивного костюма належної якості на аналогічний або в поверненні сплачених коштів.

У службі розповіли, що відповідно до статті 9 Закону України “Про захист прав споживачів”, покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.

“Обмін товару можливий протягом чотирнадцяти днів, не враховуючи дня купівлі (якщо інший строк не оголошено продавцем)”, — повідомили Держспоживслужбі.

Також уточнили, якщо товару для обміну немає, споживач має право:

придбати інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості;

розірвати договір купівлі-продажу та отримати назад кошти у розмірі вартості поверненого товару;

дочекатися надходження потрібного товару для здійснення обміну.

