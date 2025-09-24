logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини Які товари українці можуть повернути в магазин у 2025 році
НОВИНИ

Які товари українці можуть повернути в магазин у 2025 році

Покупці мають право повернути товар, навіть якщо він належної якості

24 вересня 2025, 20:04
Після придбання товару у покупця може виникнути бажання обміняти його чи здати в магазин та повернути сплачені кошти. У 2025 році покупці мають право звернутися з такою вимогою до продавця, навіть якщо товар належної якості. Що робити, якщо продавець відмовляє, розповіли у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Які товари українці можуть повернути в магазин у 2025 році

Товар у магазині. Ілюстративне фото

Зазначили, що у вересні 2025 року до Держпродспоживслужби в Полтавській області надійшло звернення від мешканки області щодо відмови продавцем в обміні придбаного спортивного костюма належної якості на аналогічний або в поверненні сплачених коштів. 

У службі розповіли, що відповідно до статті 9 Закону України “Про захист прав споживачів”, покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.

“Обмін товару можливий протягом чотирнадцяти днів, не враховуючи дня купівлі (якщо інший строк не оголошено продавцем)”, — повідомили Держспоживслужбі. 

Також уточнили, якщо товару для обміну немає, споживач має право:

  • придбати інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості;

  • розірвати договір купівлі-продажу та отримати назад кошти у розмірі вартості поверненого товару;

  • дочекатися надходження потрібного товару для здійснення обміну.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання масштабів контрабанди розглянули у Верховній раді України та виявили збитки на десятки мільярдів. 




Джерело: https://dpss.gov.ua/news/poltavshchyna-spozhyvach-maie-pravo-na-obmin-tovaru-nalezhnoi-iakosti
