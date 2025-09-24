Какие товары украинцы могут вернуть в магазин в 2025 году

При покупке товара у покупателя может возникнуть желание обменять его или сдать в магазин и вернуть уплаченные средства. В 2025 году покупатели имеют право обратиться с таким требованием к продавцу, даже если товар надлежащего качества. Что делать, если продавец отказывает, рассказали в Государственной службе Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отметили, что в сентябре 2025 года в Госпродпотребслужбу в Полтавской области поступило обращение от жительницы области по поводу отказа продавцом в обмене приобретенного спортивного костюма должного качества на аналогичный или в возврате уплаченных средств.

В службе рассказали, что согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", покупатель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть использован по назначению.

"Обмен товара возможен в течение четырнадцати дней, без учета дня покупки (если другой срок не объявлен продавцом)", — сообщили Госпотребслужбе.

Также уточнили, если товара для обмена нет, потребитель имеет право:

приобрести другие товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перечислением стоимости;

расторгнуть договор купли-продажи и получить обратно денежные средства в размере стоимости возвращенного товара;

дождаться поступления нужного товара для совершения обмена.

