В Україні ціни стрімко зростають — дорожчають усі товари та послуги. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як зміниться вартість алкоголю та тютюну в Україні до кінця 2026 року.

Чат-бот Chat GPT вважає, що найбільше подорожчають саме тютюнові вироби. До кінця 2026 року сигарети можуть зрости в ціні на 12-18%. Алкоголь дорожчатиме помірніше: у середньому на 8-14%, залежно від категорії. Найменше зміняться ціни на пиво, а найбільше — на міцний алкоголь та імпортну продукцію. Чат-бот пояснює, що виробники часто підвищують ціни не відразу, а хвилями. Тому до грудня зростання може виявитися відчутнішим, ніж здається зараз.Таким чином, до кінця року середня пачка сигарет може додати 15-20 грн, а пляшка популярного міцного алкоголю може подорожчати на 40-80 грн. Це практично неминучий наслідок податкової політики та інфляції.

Прогноз чат-бота Gemini свідчить про те, що до кінця 2026 року тютюнова продукція може подорожчати на 15-20%. Це зумовлено кумулятивним ефектом від підвищення податків та очікуваною інфляцією. Алкогольні напої продемонструють помірніше зростання в межах 8-12%. Великий стрибок цін на міцний алкоголь відбудеться лише у разі перегляду урядом мінімальних роздрібних цін. Споживачам варто готуватися до стабільного зростання вартості підакцизних товарів.

Чат-бот Deepseek вважає, що тютюнові вироби подорожчають найбільш відчутно — в межах 10-15%. Крім прямого підвищення акцизу, спрацює квітневий коефіцієнт. Надалі цей тренд продовжиться, адже до 2028 року Україна планує вийти на мінімальний акцизний рівень Євросоюзу. Це підвищить середню ціну пачки до 200 грн. Для алкоголю зростання виявиться більш помірним. Через відсутність змін в акцизах та загальну інфляцію, вартість міцних напоїв зросте приблизно на 5-8%.Тож, до кінця 2026 року тютюнові вироби подорожчають суттєво, а алкоголь — помірно.

Чат-бот Grok прогнозує, що до кінця року тютюн подорожчає у середньому на 8-12%, а алкоголь — на 5-8%. Тютюн зросте сильніше через євроінтеграційні зобов’язання та автоматичний механізм коефіцієнта. Алкоголь залишиться стриманішим, бо основний тиск на нього йде від загальної інфляції та витрат бізнесу. Повного перенесення акцизу на ціни не буде, адже ринок конкурентний і частина зростання поглинається маржею. У підсумку споживачі відчує помірне, але помітне здорожчання. Це частина довгострокової політики наповнення бюджету та зниження споживання шкідливих товарів.

У висновку прогнози чат-ботів зводяться до того, що найбільш відчутно здорожчає тютюн. При цьому вказують дещо різні відсотки, і це важливо, адже кожен відсоток — це декілька гривень від і так невисоких зарплат. Найбільше зростання прогнозує чат-бот Gemini, до 15-20 відсотків. Усі чат-боти також сходяться в думці, що визначальним чинником, безсумнівно, буде фіскальна політика держави, яка поступово наближає українські податки до європейських норм.

