Как изменятся цены на алкоголь и табак в Украине до конца 2026 года: прогноз ИИ

В Украине цены стремительно растут – дорожают все товары и услуги. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, как изменится стоимость алкоголя и табака в Украине до конца 2026 года.

Чат-бот Chat GPT считает, что больше всего подорожают именно табачные изделия. К концу 2026 года сигареты могут подняться в цене на 12-18%. Алкоголь будет дорожать более умеренно: в среднем на 8-14%, в зависимости от категории. Меньше всего изменятся цены на пиво, а больше всего — на крепкий алкоголь и импортную продукцию. Чат-бот объясняет, что изготовители часто повышают цены не сразу, а волнами. Поэтому к декабрю рост может оказаться ощутимее, чем кажется сейчас. Таким образом, до конца года средняя пачка сигарет может прибавить 15-20 грн, а бутылка популярного крепкого алкоголя может подорожать на 40-80 грн. Это практически неизбежное последствие налоговой политики и инфляции.

Прогноз чат-бота Gemini свидетельствует о том, что к концу 2026 года табачная продукция может подорожать на 15-20%. Это обусловлено кумулятивным эффектом повышения налогов и ожидаемой инфляцией. Алкогольные напитки продемонстрируют более умеренный рост в пределах 8-12%. Большой скачок цен на крепкий алкоголь произойдет только в случае пересмотра правительством минимальных розничных цен. Потребителям следует готовиться к стабильному росту стоимости подакцизных товаров.

Чат-бот Deepseek считает, что табачные изделия подорожают наиболее ощутимо – в пределах 10-15%. Помимо прямого повышения акциза, сработает апрельский коэффициент. Далее этот тренд продолжится, ведь до 2028 года Украина планирует выйти на минимальный акцизный уровень Евросоюза. Это повысит среднюю цену пачки до 200 грн. Для алкоголя рост окажется более умеренным. Из-за отсутствия изменений в акцизах и общей инфляции, стоимость крепких напитков вырастет примерно на 5-8%. До конца 2026 года табачные изделия подорожают существенно, а алкоголь — умеренно.

Чат-бот Grok прогнозирует, что до конца года табак подорожает в среднем на 8-12%, а алкоголь – на 5-8%. Табак вырастет сильнее из-за евроинтеграционных обязательств и автоматического механизма коэффициента. Алкоголь останется более сдержанным, потому что основное давление на него исходит от общей инфляции и расходов бизнеса. Полного перенесения акциза на цены не будет, ведь рынок конкурентен и часть роста поглощается маржой. В итоге потребители ощутит умеренное, но заметное удорожание. Это часть долгосрочной политики заполнения бюджета и понижения потребления вредных продуктов.

В заключении прогнозы чат-ботов сводятся к тому, что наиболее ощутимо подорожает табак. При этом указывают несколько разные проценты, и это важно, ведь каждый процент – это несколько гривен от и так невысоких зарплат. Наибольший рост прогнозирует чат-бот Gemini до 15-20 процентов. Все чат-боты также сходятся во мнении, что определяющим фактором, несомненно, будет фискальная политика государства, постепенно приближающая украинские налоги к европейским нормам.

