Водіям повернуть гроші за бензин: як отримати до 11 грн з кожного літра вже з 20 березня

В Україні запускають новий формат фінансової підтримки для водіїв, який дозволить частково компенсувати витрати на пальне. Програма почне діяти вже з 20 березня 2026 року і дасть можливість заощаджувати на кожному літрі – особливо в умовах постійних коливань цін на заправках.

Кешбек на пальне в Україні – як отримати до 1000 грн щомісяця і де працює програма

Як передають Коментарі, уряд розширює програму "Національний кешбек", додавши до неї компенсацію витрат на пальне. Про запуск повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, наголосивши, що це швидкий інструмент підтримки громадян у період нестабільних цін на енергоносії.

Як працюватиме кешбек і скільки реально можна зекономити

Система передбачає повернення частини витрачених коштів залежно від виду пального. За дизель обіцяють повернути 15%, за бензин – 10%, а за автогаз – 5%.

У перерахунку на практику це означає економію від приблизно 2 до 11 гривень на кожному літрі. Точна сума залежатиме від вартості пального на конкретній АЗС.

Втім, є важливе обмеження: максимальна сума кешбеку становитиме до 1000 гривень на місяць для однієї людини. Крім того, програма має чіткий термін дії – до 1 травня 2026 року.

Як підключитися до програми через "Дію"

Для тих, хто вже користується "Національним кешбеком", усе працюватиме автоматично. Якщо ж людина підключається вперше, потрібно пройти кілька кроків.

Спершу необхідно відкрити спеціальну банківську картку у партнерів програми. Далі – обрати її у застосунку "Дія" як основну для отримання виплат. Після цього важливо оплачувати пальне саме цією карткою на АЗС, які входять до програми.

Лише в такому випадку система зафіксує покупку і нарахує компенсацію.

Куди можна витратити гроші

Отримані кошти не можна зняти готівкою, але їх дозволено використовувати на важливі щоденні витрати.

Йдеться про оплату комунальних послуг, купівлю ліків, товарів українського виробництва, книг, оплату поштових послуг або навіть благодійні внески на підтримку оборони.

Таким чином держава не лише допомагає водіям, а й стимулює внутрішній ринок.

Де працюватиме кешбек

Важливий нюанс – кешбек нараховуватиметься не на всіх заправках. У програмі братимуть участь лише ті мережі АЗС, які офіційно приєднаються до ініціативи.

Повний список партнерів обіцяють оприлюднити у день запуску – 20 березня – у застосунку "Дія" та на офіційних ресурсах програми.

Чому це важливо

Уряд позиціонує нову програму як швидкий спосіб підтримати українців на тлі нестабільних цін на пальне. Завдяки вже існуючій цифровій інфраструктурі виплати можна запускати без затримок і складних процедур.

Фактично, це одна з перших спроб прямої компенсації витрат водіям через цифрові сервіси – і якщо механізм покаже ефективність, подібні програми можуть з’являтися і надалі.

