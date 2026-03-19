Водителям вернут деньги за бензин: как получить до 11 грн с каждого литра уже с 20 марта

В Украине запускается новый формат финансовой поддержки для водителей, который позволит частично компенсировать расходы на топливо. Программа начнет действовать уже с 20 марта 2026 года и позволит экономить на каждом литре – особенно в условиях постоянных колебаний цен на заправках.

Кешбек на горючее в Украине – как получить до 1000 грн ежемесячно и где работает программа

Как передают Комментарии, правительство расширяет программу "Национальный Кэшбэк", добавив к ней компенсацию расходов на топливо. О запуске сообщила первый вице-премьер — министерша экономики Юлия Свириденко , подчеркнув, что это быстрый инструмент поддержки граждан в период нестабильных цен на энергоносители.

Как будет работать кэшбек и сколько реально можно сэкономить

Система предполагает возврат части израсходованных средств в зависимости от вида горючего. За дизель обещают вернуть 15%, за бензин – 10%, а за автогаз – 5%.

В пересчете на практику это означает экономию от 2 до 11 гривен на каждом литре. Точная сумма будет зависеть от стоимости горючего на конкретной АЗС.

Впрочем, есть важное ограничение: максимальная сумма кэшбека составит до 1000 гривен в месяц для одного человека. Кроме того, у программы есть четкий срок действия – до 1 мая 2026 года.

Как подключиться к программе через "Действие"

Для тех, кто уже пользуется Национальным кэшбеком, все будет работать автоматически. Если же человек подключается в первый раз, необходимо пройти несколько шагов.

Для начала необходимо открыть специальную банковскую карту у партнеров программы. Далее – выбрать ее в приложении "Действие" как основное для получения выплат. После этого важно оплачивать горючее именно этой картой на входящие в программу АЗС.

Только в таком случае система зафиксирует покупку и начислит компенсацию.

Куда можно потратить деньги

Вырученные средства нельзя снять наличными, но их разрешено использовать на важные ежедневные расходы.

Речь идет об оплате коммунальных услуг, покупке лекарств, товаров украинского производства, книг, оплате почтовых услуг или даже благотворительных взносах в поддержку обороны.

Таким образом, государство не только помогает водителям, но и стимулирует внутренний рынок.

Где будет работать кэшбек

Важный нюанс – кэшбек будет начисляться не на всех заправках. В программе примут участие только те сети АЗС, которые официально присоединятся к инициативе.

Полный список партнеров обещают обнародовать в день запуска – 20 марта – в приложении "Действие" и на официальных ресурсах программы.

Почему это важно

Правительство позиционирует новую программу как скорый способ поддержать украинцев на фоне нестабильных цен на топливо. Благодаря уже существующей цифровой инфраструктуре, выплаты можно запускать без задержек и сложных процедур.

Фактически это одна из первых попыток прямой компенсации расходов водителям через цифровые сервисы – и если механизм покажет эффективность, подобные программы могут появляться и в дальнейшем.

