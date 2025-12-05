"Влада нічого не контролює": важливу підготовку повністю провалено

Рубрики
Питання забезпечення опалення, особливо у прифронтових містах, під час війни складне. Повсякчас виникають проблеми з постачанням тепла.
ЖКП. Фото портал "Коментарі"
Хто винен у такій ситуації, пояснив засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. За його словами, Миколаїв без тепла, і знову винних немає.
В Миколаєві, як пояснив експерта, черговий зрив опалювального сезону. Дві третини міста сидять у холоді, “а влада продовжує розповідати казки про “повну готовність” системи”. Попенко розповів, що КП “Миколаївоблтеплоенерго” уже другий рік поспіль провалює запуск тепла.
За його словами, модульні котельні, які мали стати порятунком, теж не готові. Голова ОВА ще місяць тому визнав: програма зірвана, строки теж. Але влада, як пояснив Попенко, вперто вдає, що все “контролюється” — насправді не контролюється нічого.
