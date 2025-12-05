"Влада нічого не контролює": важливу підготовку повністю провалено

Питання забезпечення опалення, особливо у прифронтових містах, під час війни складне. Повсякчас виникають проблеми з постачанням тепла.

ЖКП. Фото портал "Коментарі"

Хто винен у такій ситуації, пояснив засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко. За його словами, Миколаїв без тепла, і знову винних немає.

В Миколаєві, як пояснив експерта, черговий зрив опалювального сезону. Дві третини міста сидять у холоді, “а влада продовжує розповідати казки про “повну готовність” системи”. Попенко розповів, що КП “Миколаївоблтеплоенерго” уже другий рік поспіль провалює запуск тепла.

“Торік їх змусили зробити перерахунок за незаконні платіжки на 52 млн грн, цього року — нові відмазки. Тепла немає? Значить, винні ОСББ, ЖБК, управителі і, звичайно ж… самі мешканці. Тепер, виявляється, люди “не підготувались” до сезону. Серйозно?”, — розмірковує експерт.

За його словами, модульні котельні, які мали стати порятунком, теж не готові. Голова ОВА ще місяць тому визнав: програма зірвана, строки теж. Але влада, як пояснив Попенко, вперто вдає, що все “контролюється” — насправді не контролюється нічого.

“Прифронтовий Миколаїв, який два роки тримав удари, тепер мерзне через управлінську недбалість і банальну безвідповідальність. І замість того, щоб чесно сказати, що теплокомуненерго не впоралось, його директор звинувачує людей. Мовляв, це мешканці (ОСББ, управителі тощо) винні, що батареї холодні. Це вже навіть не абсурд — це зневага. Влада провалила підготовку. Теплокомуненерго провалило запуск. А розраховуватись за цей провал вкотре мають люди. Миколаїв заслуговує на тепло. І на правду”, — резюмував Попенко.

