"Власть ничего не контролирует": важная подготовка полностью провалена

Вопрос обеспечения отопления, особенно в прифронтовых городах, во время войны сложен. Постоянно возникают проблемы со снабжением тепла.

ЖКУ. Фото портал "Комментарии"

Кто виноват в такой ситуации, объяснил учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. По его словам, Николаев без тепла, и снова виновных нет.

В Николаеве, как пояснил эксперт, очередной срыв отопительного сезона. Две трети города сидят в холоде, "а власть продолжает рассказывать сказки о "полной готовности" системы". Попенко рассказал, что КП "Николаевоблтеплоэнерго" уже второй год подряд проваливает запуск тепла.

"В прошлом году их заставили сделать перерасчет за незаконные платежки на 52 млн грн, в этом году — новые отмазки. Тепла нет? Значит, виноваты ОСМД, ЖСК, управляющие и, конечно же... сами жильцы. Теперь, оказывается, люди "не подготовились" к сезону. Серьезно?", — рассуждает эксперт.

По его словам, модульные котельные, которые должны были стать спасением, тоже не готовы. Глава ОВА еще месяц назад признал: программа сорвана, сроки тоже. Но власть, как пояснил Попенко, упрямо делает вид, что все "контролируется" — на самом деле ничего не контролируется.

"Прифронтовый Николаев, который два года держал удары, теперь мерзнет из-за управленческой небрежности и банальной безответственности. И вместо того, чтобы честно сказать, что теплокоммунэнерго не справилось, его директор обвиняет людей. Мол, это жители (ОСМД, управители и т.д.) виноваты, что батареи холодные. Это уже даже не абсурд – это пренебрежение. Власти провалили подготовку. Теплокоммунэнерго провалило запуск. А рассчитываться за этот провал в очередной раз должны люди. Николаев заслуживает тепла. И правды”, — резюмировал Попенко.

