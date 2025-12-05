"Власть ничего не контролирует": важная подготовка полностью провалена

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Вопрос обеспечения отопления, особенно в прифронтовых городах, во время войны сложен. Постоянно возникают проблемы со снабжением тепла.
ЖКУ. Фото портал "Комментарии"
Кто виноват в такой ситуации, объяснил учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. По его словам, Николаев без тепла, и снова виновных нет.
В Николаеве, как пояснил эксперт, очередной срыв отопительного сезона. Две трети города сидят в холоде, "а власть продолжает рассказывать сказки о "полной готовности" системы". Попенко рассказал, что КП "Николаевоблтеплоэнерго" уже второй год подряд проваливает запуск тепла.
По его словам, модульные котельные, которые должны были стать спасением, тоже не готовы. Глава ОВА еще месяц назад признал: программа сорвана, сроки тоже. Но власть, как пояснил Попенко, упрямо делает вид, что все "контролируется" — на самом деле ничего не контролируется.
