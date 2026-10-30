“Військові стануть дибки”: Кулеба розповів, що стане політичним вироком нардепам

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Кречмаровская Наталия
Закриття кордонів для військовозобов’язаних від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України не раз критикували. Однак на п’ятому році війни виїхати з країни можуть тільки деякі категорії чоловіків.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, коли відкриють кордони в Україні. Він зазначив, що є закон, відповідно до якого припинення воєнного стану знімає обмеження на перетин кордону.
За його словами, якщо все буде за законодавством, то щойно буде скасовано воєнний стан — відновиться рух.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні змінили норми бронювання — навіть в оборонному секторі не буде можливості 100% бронювання працівників. У Раді відреагували на ініціативи.
Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що мобілізація хлопців і дівчат після школи, скорочення бронювання і скасування відстрочок батькам дітей з інвалідністю — ініціативи влади переходять усі межі.