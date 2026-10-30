“Військові стануть дибки”: Кулеба розповів, що стане політичним вироком нардепам

Закриття кордонів для військовозобов’язаних від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України не раз критикували. Однак на п’ятому році війни виїхати з країни можуть тільки деякі категорії чоловіків.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, коли відкриють кордони в Україні. Він зазначив, що є закон, відповідно до якого припинення воєнного стану знімає обмеження на перетин кордону.

“Чи знайдуться в Верховній Раді голоси змінити закон таким чином, що було написано умовно, що після скасування воєнного стану питання перетину кордону вирішується окремим рішенням, окремим законом Верховної Ради або рішенням Кабміну. Я думаю, це їм буде дуже складно зробити, адже цим депутати підпишуть собі політичний вирок в очах суспільства”, — зазначив він.

За його словами, якщо все буде за законодавством, то щойно буде скасовано воєнний стан — відновиться рух.

“Якщо законодавство буде змінено, то це може розтягнутися на роки до повної стабілізації ситуації в країні. Але я думаю, що це буде дуже складно зробити, адже суспільство стане дибки. І військові, яких почнуть демобілізувати, до речі, стануть дибки, які декілька років провоювали, а їх все ще нікуди не пускають”, — підсумував Кулеба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні змінили норми бронювання — навіть в оборонному секторі не буде можливості 100% бронювання працівників. У Раді відреагували на ініціативи.

Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що мобілізація хлопців і дівчат після школи, скорочення бронювання і скасування відстрочок батькам дітей з інвалідністю — ініціативи влади переходять усі межі.



