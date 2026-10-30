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"Военные встанут на дыбы": Кулеба рассказал, что станет политическим приговором нардепам

Экс-глава министерства иностранных дел Кулеба рассказал, когда откроют границы в Украине

30 октября 2026, 17:26
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Кречмаровская Наталия

Закрытие границ для военнообязанных изначально полномасштабного вторжения России на территорию Украины не раз критиковали. Однако на пятом году войны выехать из страны могут только некоторые категории мужчин.

"Военные встанут на дыбы": Кулеба рассказал, что станет политическим приговором нардепам

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда откроют границу в Украине. Он отметил, что есть закон, согласно которому прекращение военного положения снимает ограничения на пересечение границы.

"Найдутся ли в Верховной Раде голоса изменить закон таким образом, что было написано условно, что после отмены военного положения вопрос пересечения границы решается отдельным решением, отдельным законом Верховной Рады или решением Кабмина. Я думаю, это им будет очень сложно сделать, ведь этим депутаты подпишут себе политический приговор в глазах общества", — отметил он.

По его словам, если все будет по законодательству, то как только будет отменено военное положение – возобновится движение.

"Если законодательство будет изменено, то это может растянуться на годы до полной стабилизации ситуации в стране. Но я думаю, что это будет очень сложно сделать, ведь общество станет дыбом. И военные, которых начнут демобилизовать, кстати, станут дыбом, которые несколько лет провоевали, а их все еще никуда не пускают", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине изменили нормы бронирования — даже в оборонном секторе не будет возможности 100% бронирования работников. В Раде отреагировали на инициативы.

Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что мобилизация ребят после школы, сокращение бронирования и отмена отсрочек родителям детей с инвалидностью – инициативы властей переходят все границы.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_PEM4-qU3p8&t=595s
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