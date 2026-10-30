"Военные встанут на дыбы": Кулеба рассказал, что станет политическим приговором нардепам

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Кречмаровская Наталия
Закрытие границ для военнообязанных изначально полномасштабного вторжения России на территорию Украины не раз критиковали. Однако на пятом году войны выехать из страны могут только некоторые категории мужчин.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда откроют границу в Украине. Он отметил, что есть закон, согласно которому прекращение военного положения снимает ограничения на пересечение границы.
По его словам, если все будет по законодательству, то как только будет отменено военное положение – возобновится движение.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине изменили нормы бронирования — даже в оборонном секторе не будет возможности 100% бронирования работников. В Раде отреагировали на инициативы.
Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что мобилизация ребят после школы, сокращение бронирования и отмена отсрочек родителям детей с инвалидностью – инициативы властей переходят все границы.