Кабінет Міністрів України схвалив постанову Мінсоцполітики щодо умов призначення та виплати щомісячної грошової підтримки особам, нагородженим відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

Військові отримуватимуть нові щомісячні виплати: що відомо

Виплата становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня відповідного року. На сьогодні це 12 000 грн щомісяця.

Якщо людина має кілька державних нагород, вона може обрати одну щомісячну виплату — у найбільшому для себе розмірі. Зокрема:

• орден "Золота Зірка" — 24 000 грн;

• орден Богдана Хмельницького I–III ступенів — 16 000 грн;

• ордени "За мужність" та княгині Ольги I–III ступенів — 8 000 грн;

• відзнака "Хрест бойових заслуг" — 12 000 грн.

Постанова визначає чіткі умови призначення, подання документів та порядок виплати, щоб кожен нагороджений міг отримати належну державну підтримку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що мінімальний оклад вчителя у 2026 році становитиме від 21 тисячі гривень. Таку заяву зробив народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

За його словами, вчителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат. Це – неприйнятно.

Середня зарплата в Україні, за даними Держстату, у жовтні 2025 року зросла на 290 грн – до 26 913 грн (+1,1%). Найвищі зарплати за галузями: ІТ – 65 047 грн (+717 грн); авіатранспорт – 56 854 грн (-174 грн); фінанси та страхування – 53 971 грн (+3 265 грн).

"Найнижчі зарплати за галузями: освіта – 16 984 грн (+83 грн); бібліотеки, музеї, архіви – 14 531 грн (-705 грн); творчість, мистецтво та розваги – 14 809 грн (без змін). Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів уже наступного року. Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. Це одна з причин, чому ми мали підтримати Бюджет-2026. Перший крок до справедливих зарплат для українських освітян у 2026 році – зроблено. Далі – буде", – наголосив нардеп.