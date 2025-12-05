Військові отримуватимуть нові щомісячні виплати: що відомо

Рубрики
Кабінет Міністрів України схвалив постанову Мінсоцполітики щодо умов призначення та виплати щомісячної грошової підтримки особам, нагородженим відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".
Виплата становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня відповідного року. На сьогодні це 12 000 грн щомісяця.
Якщо людина має кілька державних нагород, вона може обрати одну щомісячну виплату — у найбільшому для себе розмірі. Зокрема:
• орден "Золота Зірка" — 24 000 грн;
• орден Богдана Хмельницького I–III ступенів — 16 000 грн;
• ордени "За мужність" та княгині Ольги I–III ступенів — 8 000 грн;
• відзнака "Хрест бойових заслуг" — 12 000 грн.
Постанова визначає чіткі умови призначення, подання документів та порядок виплати, щоб кожен нагороджений міг отримати належну державну підтримку.
