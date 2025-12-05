Кабинет Министров Украины одобрил постановление Минсоцполитики об условиях назначения и выплаты ежемесячной денежной поддержки лицам, награжденным отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Военные получат новые ежемесячные выплаты: что известно

Выплата будет составлять 1,5 минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года. На сегодняшний день это 12 000 грн ежемесячно.

Если у человека есть несколько государственных наград, он может выбрать одну ежемесячную выплату — в самом большом для себя размере. В частности:

• орден "Золотая Звезда" – 24 000 грн;

• орден Богдана Хмельницкого I–III степеней – 16 000 грн;

• ордена "За мужество" и княгини Ольги I–III степеней – 8 000 грн;

• отличие "Крест боевых заслуг" – 12 000 грн.

Постановление определяет четкие условия назначения, представление документов и порядок выплаты, чтобы каждый награжденный мог получить надлежащую государственную поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что минимальный оклад учителя в 2026 году составит от 21 тысячи гривен. Такое заявление сделал народный депутат Украины, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

По его словам, учителя в Украине до сих пор получают одни из самых низких зарплат. Это – неприемлемо.

Средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, в октябре 2025 г. выросла на 290 грн — до 26 913 грн (1,1%). Самые высокие зарплаты по отраслям: ИТ – 65 047 грн (717 грн); авиатранспорт – 56 854 грн (-174 грн); финансы и страхование – 53 971 грн (3 265 грн).

"Самые низкие зарплаты по отраслям: образование – 16 984 грн ( 83 грн); библиотеки, музеи, архивы – 14 531 грн (-705 грн); творчество, искусство и развлечения – 14 809 грн (без изменений). Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплат 2. тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны были поддержать Бюджет-2026", — отметил нардеп.