Відстрочки під загрозою: кому ТЦК тепер може скасувати чинне рішення
Відстрочки під загрозою: кому ТЦК тепер може скасувати чинне рішення

Кабмін дозволив комісіям ТЦК переглядати раніше видані відстрочки — але стосується це не всіх, а лише тих, хто оформлював їх офлайн через комісію.

28 листопада 2025, 16:25
Автор:
Проніна Анна

В Україні змінюється порядок контролю за військовим обліком: відтепер територіальні центри комплектування можуть скасовувати раніше видані відстрочки, якщо виявлять проблеми з документами або підставами. Про це йдеться у постанові Кабміну, на яку звертають увагу юристи.

Відстрочки під загрозою: кому ТЦК тепер може скасувати чинне рішення

ТЦК отримали нові повноваження: кому можуть анулювати відстрочку

Йдеться не про масове скасування — нововведення стосується лише тих, хто оформлював відстрочку через комісію ТЦК під час очного розгляду документів. Якщо ж відстрочка була підтверджена через "Резерв+", вона залишається чинною: онлайн-система має пріоритет та вважається більш захищеною від помилок і маніпуляцій.

Комісії ТЦК отримали право перевіряти підстави, на яких людині надали відстрочку. Якщо з’ясується, що документи втратили актуальність, інформація не підтверджується або є ознаки порушень — рішення можуть анулювати. Але процедура проходить із офіційним повідомленням: військовозобов’язаному надсилають лист або повідомлення за адресою проживання чи на електронну пошту. Після цього відстрочку видаляють із "Резерв+", а громадянин отримує відповідне повідомлення.

Експерти підкреслюють: найбільше ризикують ті, хто свого часу оформлював відстрочку офлайн і зараз не підтримує документи в актуальному стані. У таких випадках навіть дрібна неточність може стати підставою для перегляду рішення.

Якщо відстрочку скасували, людині важливо оперативно з’ясувати причину, надати актуальні довідки або оскаржити рішення. Порядок дозволяє громадянинові реагувати, а не ставить його перед фактом.

Наслідки для тих, чиї відстрочки анульовано, можуть бути суттєвими — від внесення до списку військовозобов’язаних до адміністративних штрафів за порушення правил обліку. Однак сам механізм має на меті не покарання, а впорядкування системи та усунення помилок, які накопичувалися роками.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що відомого екс-футболіста "Динамо" та збірної України мобілізували до ЗСУ.



