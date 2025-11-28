logo

Отсрочки под угрозой: кому ТЦК теперь может отменить действующее решение
НОВОСТИ

Отсрочки под угрозой: кому ТЦК теперь может отменить действующее решение

Кабмин разрешил комиссиям ТЦК пересматривать ранее выданные отсрочки — но это касается не всех, а только тех, кто оформлял их офлайн через комиссию.

28 ноября 2025, 16:25
Автор:
Проніна Анна

В Украине меняется порядок контроля за военным учетом: теперь территориальные центры комплектования могут отменять ранее выданные отсрочки, если выявят проблемы с документами или основаниями. Об этом говорится в постановлении Кабмина, на которое обращают внимание юристы.

Отсрочки под угрозой: кому ТЦК теперь может отменить действующее решение

ТЦК получили новые полномочия: кому могут аннулировать отсрочку

Речь идет не о массовой отмене — нововведение касается только тех, кто оформлял отсрочку через комиссию ТЦК в ходе очного рассмотрения документов. Если отсрочка была подтверждена через "Резерв", она остается в силе: онлайн-система имеет приоритет и считается более защищенной от ошибок и манипуляций.

Комиссии ТЦК получили право проверять основания, по которым человеку предоставили отсрочку. Если выяснится, что документы утратили актуальность, информация не подтверждается или есть признаки нарушений, решения могут аннулировать. Но процедура проходит с официальным сообщением: военнообязанному присылают письмо или сообщение по адресу проживания или по электронной почте. После этого отсрочку удаляют из "Резерв", а гражданин получает соответствующее уведомление.

Эксперты подчеркивают : больше всего рискуют те, кто в свое время оформлял отсрочку оффлайн и сейчас не поддерживает документы в актуальном состоянии. В таких случаях даже мельчайшая неточность может стать основанием для пересмотра решения.

Если отсрочку упразднили, человеку важно оперативно выяснить причину, предоставить актуальные справки или обжаловать решение. Порядок позволяет гражданину реагировать, а не ставит его перед фактом.

Последствия для отсрочки аннулированы могут быть существенными — от внесения в список военнообязанных до административных штрафов за нарушение правил учета. Однако сам механизм преследует цель не наказания, а упорядочения системы и устранения ошибок, которые накапливались годами.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины мобилизовали в ВСУ.



