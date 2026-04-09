В Україні забиратимуть за борги єдине житло: уряд змінив суму, з якої починається вилучення помешкання

Проніна Анна
В Україні змінили правила вилучення житла за борги, і тепер українці ризикують втратити навіть єдину квартиру — але лише за значно більшої суми заборгованості.
В Україні різко змінили правила вилучення квартир за борги
Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №14005.
Йдеться про документ щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію, який уже підтримано у другому читанні.
Головна новація – підвищення порогу боргу, з якого може початися процедура вилучення житла.
Раніше цей показник становив 20 мінімальних зарплат — приблизно 172 940 гривень.
Тепер його підвищили до 50 мінімальних зарплат — це вже понад 432 тисячі гривень.
Якщо борг менший за цю суму – єдине житло вилучати заборонено.
Процедура не починається одразу з житла. Закон передбачає чітку черговість:
– спочатку стягується рухоме майно (зокрема транспорт);
– далі можуть вилучити земельну ділянку;
– і лише в останню чергу – нерухомість.
Втім, навіть за такої черговості, житло можуть вилучити, навіть якщо воно єдине у власності боржника.
Закон окремо захищає військовослужбовців.
Їхнє житло не можуть вилучати за борги — навіть якщо сума перевищує встановлений поріг.
Ця норма діятиме:
– протягом усього воєнного стану;
– ще один рік після його завершення.
Фактично держава одночасно посилила і захист, і відповідальність:
– з одного боку, підвищила мінімальний борг для вилучення житла;
– з іншого – підтвердила, що навіть єдине помешкання не є абсолютною гарантією недоторканності.
Це означає: великі борги можуть коштувати українцям даху над головою.
