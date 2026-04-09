В Україні забиратимуть за борги єдине житло: уряд змінив суму, з якої починається вилучення помешкання

В Україні змінили правила вилучення житла за борги, і тепер українці ризикують втратити навіть єдину квартиру — але лише за значно більшої суми заборгованості.

В Україні різко змінили правила вилучення квартир за борги

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроєкті №14005.

Йдеться про документ щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію, який уже підтримано у другому читанні.

Що змінюється для боржників

Головна новація – підвищення порогу боргу, з якого може початися процедура вилучення житла.

Раніше цей показник становив 20 мінімальних зарплат — приблизно 172 940 гривень.

Тепер його підвищили до 50 мінімальних зарплат — це вже понад 432 тисячі гривень.

Якщо борг менший за цю суму – єдине житло вилучати заборонено.

Як відбувається вилучення майна

Процедура не починається одразу з житла. Закон передбачає чітку черговість:

– спочатку стягується рухоме майно (зокрема транспорт);

– далі можуть вилучити земельну ділянку;

– і лише в останню чергу – нерухомість.

Втім, навіть за такої черговості, житло можуть вилучити, навіть якщо воно єдине у власності боржника.

Важливий виняток для військових

Закон окремо захищає військовослужбовців.

Їхнє житло не можуть вилучати за борги — навіть якщо сума перевищує встановлений поріг.

Ця норма діятиме:

– протягом усього воєнного стану;

– ще один рік після його завершення.

Чому це важливо

Фактично держава одночасно посилила і захист, і відповідальність:

– з одного боку, підвищила мінімальний борг для вилучення житла;

– з іншого – підтвердила, що навіть єдине помешкання не є абсолютною гарантією недоторканності.

Це означає: великі борги можуть коштувати українцям даху над головою.

