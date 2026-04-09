В Украине будут забирать за долги единое жилье: правительство изменило сумму, с которой начинается изъятие жилья

Проніна Анна
В Украине изменили правила изъятия жилья за долги, и теперь украинцы рискуют потерять даже единственную квартиру — но только при значительно большей сумме задолженности.
В Украине резко изменили правила изъятия квартир за долги
Как сообщают "Комментарии", об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроекте №14005.
Речь идет о документе об упрощении исполнительного производства через цифровизацию, который уже поддержан во втором чтении.
Главное новшество – повышение порога долга , с которого может начаться процедура изъятия жилья.
Ранее этот показатель составлял 20 минимальных зарплат – примерно 172 940 гривен.
Теперь его повысили до 50 минимальных зарплат — это уже более 432 тысяч гривен.
Если долг меньше этой суммы – единственное жилье изымать запрещено.
Процедура не начинается с жилья. Закон предусматривает четкую очередность:
– сначала взимается движимое имущество (в том числе транспорт);
– далее могут изъять земельный участок;
– и только в последнюю очередь – недвижимость.
Впрочем, даже при такой очередности жилье могут изъять, даже если оно единственное в собственности должника .
Закон отдельно защищает военнослужащих.
Их жилье не могут изымать за долги — даже если сумма превышает установленный порог.
Эта норма будет действовать:
– на протяжении всего военного положения;
– еще один год после его завершения.
Фактически государство одновременно усилило и защиту, и ответственность:
– с одной стороны, повысила минимальный долг по изъятию жилья;
– с другой – подтвердила, что даже единственное жилье не является абсолютной гарантией неприкосновенности.
Это значит: большие долги могут стоить украинцам крыши над головой.
