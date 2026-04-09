Главная Новости Общество права человека В Украине будут забирать за долги единое жилье: правительство изменило сумму, с которой начинается изъятие жилья
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине будут забирать за долги единое жилье: правительство изменило сумму, с которой начинается изъятие жилья

У украинцев могут изъять за долги жилье, даже если оно единое. Верховная Рада повысила порог долга, с которого начинается изъятие жилья.

9 апреля 2026, 20:14
Проніна Анна

В Украине изменили правила изъятия жилья за долги, и теперь украинцы рискуют потерять даже единственную квартиру — но только при значительно большей сумме задолженности.

В Украине резко изменили правила изъятия квартир за долги

Как сообщают "Комментарии", об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроекте №14005.

Речь идет о документе об упрощении исполнительного производства через цифровизацию, который уже поддержан во втором чтении.

Что меняется для должников

Главное новшество – повышение порога долга , с которого может начаться процедура изъятия жилья.

Ранее этот показатель составлял 20 минимальных зарплат – примерно 172 940 гривен.

Теперь его повысили до 50 минимальных зарплат — это уже более 432 тысяч гривен.

Если долг меньше этой суммы – единственное жилье изымать запрещено.

Как происходит изъятие имущества

Процедура не начинается с жилья. Закон предусматривает четкую очередность:

– сначала взимается движимое имущество (в том числе транспорт);
– далее могут изъять земельный участок;
– и только в последнюю очередь – недвижимость.

Впрочем, даже при такой очередности жилье могут изъять, даже если оно единственное в собственности должника .

Важное исключение для военных

Закон отдельно защищает военнослужащих.

Их жилье не могут изымать за долги — даже если сумма превышает установленный порог.

Эта норма будет действовать:
– на протяжении всего военного положения;
– еще один год после его завершения.

Почему это важно

Фактически государство одновременно усилило и защиту, и ответственность:

– с одной стороны, повысила минимальный долг по изъятию жилья;
– с другой – подтвердила, что даже единственное жилье не является абсолютной гарантией неприкосновенности.

Это значит: большие долги могут стоить украинцам крыши над головой.

Кстати, как сообщали ранее "Комментарии", киевлянам за долги за коммунальные услуги начисляют пеню.



