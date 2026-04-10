В Україні готують нову систему боротьби з булінгом, яка охопить не лише школи

В Україні готують масштабне оновлення правил реагування на булінг, яке може суттєво змінити життя школярів, батьків і педагогів. Новий підхід передбачає не просто боротьбу з окремими випадками цькування, а створення цілісної системи реагування на будь-які прояви насильства серед дітей, що вже викликало активне обговорення.

Нові правила проти булінгу шокували: школи отримають ще більше повноважень

Як повідомляють "Коментарі", ключова ідея нововведень — розглядати булінг як частину ширшої проблеми насильства щодо дітей. Саме тому новий Порядок планують пов’язати з урядовими постановами №658 і №1513, які регулюють роботу не лише шкіл, а й інших установ — від медичних закладів до соціальних служб. Це дозволить узгодити дії різних структур — школи, поліції, органів опіки та соцслужб — і сформувати більш ефективну модель реагування.

Що означають нові зміни

Фактично мова йде про перехід від точкового реагування до комплексної системи. Новий Порядок передбачає не лише фіксацію випадків булінгу, а й впровадження реабілітаційних програм для учасників конфліктів. Це означає, що увага приділятиметься не тільки наслідкам, а й причинам агресивної поведінки.

Такий підхід може стати проривом у сфері захисту дітей, адже вперше на рівні держави акцент робиться на профілактиці та відновленні, а не лише на покаранні. Однак разом із цим виникають і ризики, пов’язані з реалізацією нових норм на практиці.

Чому експерти вже б’ють на сполох

Попри позитивну ідею, фахівці звертають увагу на можливі проблеми. Зокрема, розширення поняття насильства може призвести до того, що під дію правил потраплятимуть навіть незначні конфлікти між дітьми. Це створює ризик перевантаження системи та надмірного втручання зовнішніх структур.

Крім того, залишається відкритим питання чіткого механізму визначення таких ситуацій. Без зрозумілих критеріїв існує ризик суб’єктивних рішень з боку адміністрацій шкіл, що може вплинути на ефективність всієї системи.

Водночас позитивним моментом є те, що новий підхід передбачає міжвідомчу взаємодію, яка раніше часто була слабкою. Це може допомогти швидше реагувати на складні випадки та забезпечити комплексну підтримку дітям.

У підсумку запропоновані зміни можуть стати важливим кроком до посилення безпеки в освітньому середовищі. Однак їхня ефективність залежатиме від того, наскільки якісно будуть враховані зауваження експертів і наскільки чітко пропишуть механізми реалізації.

