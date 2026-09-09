В Раді хапаються за голову: українці уже на межі і не через війну

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Кречмаровская Наталия
В українців наростають негативні емоції через корупційні скандали, особливо вони загострилися через посилення ворожих атак.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна і розповіла, які повідомлення отримує.
За її словами, моральний стан людей погіршився в рази.
Зазначила, що українців убиває ще й відчуття прірви між тим, як живуть вони, і тим, що вони бачать та чують про тих, хто мав би нести найбільшу відповідальність за країну.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні з’являється чимало викриттів на корупції. Експерти зазначають, що це може підірвати довіру західних партнерів до України.
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що насправді змінилося в Україні та що варто пам'ятати посадовцям. За його словами, в Україні вперше в історії створені такі органи, які запрацювали на повну свою силу. І також вперше в історії, акцентував він, в країні немає політика, олігарха чи посадовця, який здатен захистити людину, яку НАБУ і САП обвинувачують в корупційному діянні.