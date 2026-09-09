В Раді хапаються за голову: українці уже на межі і не через війну

В українців наростають негативні емоції через корупційні скандали, особливо вони загострилися через посилення ворожих атак.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна і розповіла, які повідомлення отримує.

“Мені пишуть: “Вчителі не можуть дістатися до шкіл. Діти стоять біля дверей в очікуванні відбою тривоги, щоб вирушити до школи, бо ж не всі в пішій доступності. А вони, сволота, сидять і тільки гроші собі набивають…” Це коротко з того, що сьогодні чую після операції “Карфаген”, — розповіла народна депутатка.

За її словами, моральний стан людей погіршився в рази.

“І я не можу після кожної страшної ночі написати кілька правильних слів, дати пораду, пояснити, як триматися. Бо сама не знаю, як діяти. Але точно бачу одне: люди вже не просто виснажені війною”, — поділилася вона думкою.

Зазначила, що українців убиває ще й відчуття прірви між тим, як живуть вони, і тим, що вони бачать та чують про тих, хто мав би нести найбільшу відповідальність за країну.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні з’являється чимало викриттів на корупції. Експерти зазначають, що це може підірвати довіру західних партнерів до України.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що насправді змінилося в Україні та що варто пам'ятати посадовцям. За його словами, в Україні вперше в історії створені такі органи, які запрацювали на повну свою силу. І також вперше в історії, акцентував він, в країні немає політика, олігарха чи посадовця, який здатен захистити людину, яку НАБУ і САП обвинувачують в корупційному діянні.