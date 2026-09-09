В Раде хватаются за голову: украинцы уже на грани и не из-за войны

У украинцев нарастают негативные эмоции из-за коррупционных скандалов, особенно они обострились из-за усиления вражеских атак.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина и рассказала, какие сообщения получает.

“Мне пишут: “Учителя не могут добраться до школ. Дети стоят у дверей в ожидании отбоя тревоги, чтобы отправиться в школу, ведь не все в пешей доступности. А они, сволочь, сидят и только деньги себе набивают… Это коротко из того, что сегодня слышу после операции Карфаген, — рассказала народная депутат.

По ее словам, моральное состояние людей ухудшилось в разы.

"И я не могу после каждой страшной ночи написать несколько правильных слов, дать совет, объяснить, как держаться. Потому что сама не знаю, как действовать. Но точно вижу одно: люди уже не просто истощены войной", — сказала она.

Отметила, что украинцев убивает еще и чувство пропасти между тем, как живут они, и тем, что они видят и слышат о тех, кто должен нести наибольшую ответственность за страну.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине появляется немало разоблачений в коррупции. Эксперты отмечают, что это может взорвать доверие западных партнеров к Украине.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что действительно изменилось в Украине и что стоит помнить должностным лицам. По его словам, в Украине впервые в истории созданы такие органы, которые заработали в полную силу. И также впервые в истории, акцентировал он, в стране нет политика, олигарха или должностного лица, способного защитить человека, которого НАБУ и САП обвиняют в коррупционном деянии.