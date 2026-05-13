В Раді хапаються за голову: що не так з виконанням рішення Зеленського

Кречмаровская Наталия
В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону. Минула зима була складною для українців через ворожі обстріли об'єктів тепло- та електрогенерації. У березні 2026 року президент України Володимир Зеленський оголосив про затвердження конкретних “планів стійкості” для всіх областей, міст та громад України. Це має допомогти максимально ефективно підготуватися до наступної зими. Однак на практиці ситуація загрозлива.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що абсолютно випадково дізнався про те, що плани стійкості як такі, ще ніким не затверджені.
За словами політика, по іншій території України є, умовно кажучи, якісь папірці з планами заходів. Однак, зазначив, що стандарту, що це таке “план стійкості”, ніхто не знає.
За його словами навіть щодо затвердженого плану стійкості Києва немає повного розуміння — адже місто затвердило, а щодо центральної влади — то відповіді немає. Велика проблема, пояснив політик, з виділенням коштів, адже поки немає офіційно затвердженого плану не можна витрачати бюджетні кошти.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що підготовка до наступного опалювального сезону може виявитися значно складнішою — коштів потрібно багато, адже російські удари завдали значної шкоди об’єктам тепло- та енергопостачання. В Раді зазначають, що проблем взимку не уникнути.