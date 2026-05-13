В Раді хапаються за голову: що не так з виконанням рішення Зеленського

В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону. Минула зима була складною для українців через ворожі обстріли об'єктів тепло- та електрогенерації. У березні 2026 року президент України Володимир Зеленський оголосив про затвердження конкретних “планів стійкості” для всіх областей, міст та громад України. Це має допомогти максимально ефективно підготуватися до наступної зими. Однак на практиці ситуація загрозлива.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що абсолютно випадково дізнався про те, що плани стійкості як такі, ще ніким не затверджені.

“Вони не затверджені. Є затверджений план стійкості в Києві, його затвердила Київська міська рада. І є такий же затверджений план стійкості в Харкові. Тобто міські ради затвердили і перелік заходів, і виділення коштів, і інші процедури, як це, власне кажучи, робити”, — зазначив народний депутат.

За словами політика, по іншій території України є, умовно кажучи, якісь папірці з планами заходів. Однак, зазначив, що стандарту, що це таке “план стійкості”, ніхто не знає.

“Я поставив питання: Покажіть мені, що це за документ такий, де я можу прочитати, що туди включено, на базі яких стандартів? Немає, виявляється, такого стандарту. Я так і знав, що його немає”, — зауважив народний депутат.

За його словами навіть щодо затвердженого плану стійкості Києва немає повного розуміння — адже місто затвердило, а щодо центральної влади — то відповіді немає. Велика проблема, пояснив політик, з виділенням коштів, адже поки немає офіційно затвердженого плану не можна витрачати бюджетні кошти.

“Але мене лякає, що вже середина травня і з'ясовується, що весь цей механізм не працює. І що з цим далі робити, чесно кажучи, я поки не розумію. Тим більше, що нас, депутатів немає в цьому процесі офіційно. Нас не пускають в цей процес”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що підготовка до наступного опалювального сезону може виявитися значно складнішою — коштів потрібно багато, адже російські удари завдали значної шкоди об’єктам тепло- та енергопостачання. В Раді зазначають, що проблем взимку не уникнути.