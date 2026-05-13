В Раде хватаются за голову: что не так с исполнением решения Зеленского

Кречмаровская Наталия
В Украине идет подготовка к следующему отопительному сезону. Прошлая зима была сложной для украинцев из-за вражеских обстрелов объектов тепло- и электрогенерации. В марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об утверждении конкретных планов стойкости для всех областей, городов и громад Украины. Это должно помочь максимально эффективно подготовиться к следующей зиме. Однако на практике ситуация угрожающая.
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что совершенно случайно узнал о том, что планы стойкости как таковые еще никем не утверждены.
По словам политика, на других территориях Украины есть, условно говоря, какие-то бумажки с планами мероприятий. Однако отметил, что стандарта, что это такое "план стойкости", никто не знает.
По его словам даже относительно утвержденного плана стойкости Киева нет полного понимания — ведь город утвердил, а относительно центральной власти — ответа нет. Большая проблема, пояснил политик, с выделением средств, ведь пока нет официально утвержденного плана, нельзя тратить бюджетные средства.
Средств нужно много, ведь российские удары нанесли значительный ущерб объектам тепло- и энергоснабжения. В Раде отмечают, что проблем зимой не избежать.