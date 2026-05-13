В Раде хватаются за голову: что не так с исполнением решения Зеленского

В Украине идет подготовка к следующему отопительному сезону. Прошлая зима была сложной для украинцев из-за вражеских обстрелов объектов тепло- и электрогенерации. В марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об утверждении конкретных планов стойкости для всех областей, городов и громад Украины. Это должно помочь максимально эффективно подготовиться к следующей зиме. Однако на практике ситуация угрожающая.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что совершенно случайно узнал о том, что планы стойкости как таковые еще никем не утверждены.

"Они не утверждены. Есть утвержденный план стойкости в Киеве, его утвердил Киевский городской совет. И есть такой же утвержденный план стойкости в Харькове. То есть городские советы утвердили и перечень мер, и выделение средств, и другие процедуры, как это, по существу, делать", — отметил народный депутат.

По словам политика, на других территориях Украины есть, условно говоря, какие-то бумажки с планами мероприятий. Однако отметил, что стандарта, что это такое "план стойкости", никто не знает.

"Я задал вопрос: Покажите мне, что это за документ такой, где я могу прочитать, что туда включено, на базе каких стандартов? Нет, оказывается, такого стандарта. Я так и знал, что его нет", — отметил народный депутат.

По его словам даже относительно утвержденного плана стойкости Киева нет полного понимания — ведь город утвердил, а относительно центральной власти — ответа нет. Большая проблема, пояснил политик, с выделением средств, ведь пока нет официально утвержденного плана, нельзя тратить бюджетные средства.

"Но меня пугает, что уже середина мая и выясняется, что весь этот механизм не работает. И что с этим дальше делать, честно говоря, я пока не понимаю. Тем более что нас депутатов нет в этом процессе официально. Нас не пускают в этот процесс", — подытожил народный депутат.

