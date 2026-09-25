В Раді хапаються за голову: що насправді відбувається в Києві

Ситуація Україні складна — ворог посилює обстріли, а у держави немає грошей на підготовку до зимового сезону, будівництво укриттів та захист енергооб’єктів.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк вказав на прорахунки влади, як центральної, так і столичної. За його словами, припинення капітальних видатків до грудня фактично свідчить, що цього року нічого не добудують, бо фактично чекатимуть нового бюджетного року. Нардеп зазначив, що з одного боку, влада не виконала всі ці зобов'язання, роздавала 60 млрд на свій популізм та не профінансувала достатнє будівництво укриттів в школах, дитячих садочках, лікарнях. Немає, за його словами, відповідно достатньо профінансованого захисту для енергетики та критичної інфраструктури.

З іншого боку, зауважив політик, вражає і ситуація в столиці. Розповів, що сам бачив, як під час дощу в Києві знімають асфальт і намагаються класти новий. При цьому, зауважив, на тій ділянці дороги ніякої потреби міняти асфальт не було. І точно не було ніякої потреби робити це під час дощу.

“Другий приклад — у Печерському районі немає ані нормальних укриттів, найближче це метро і достатньо забите, ані дитячих майданчиків. Є прильоти і на цьому фоні навіть не висаджують, а закуповують та вішають на стовпи кошики з квітами”, — розповів політик.

Народний депутат наголосив, що у Києві велика необхідність укриттів, особливо враховуючи кількість повітряних тривог та інтенсивність атак реактивними дронами.

“Немає ніяких нормальних укриттів. Абсолютно немає нормальної швидкої підтримки людей, чиє житло постраждало від обстрілів. А місцева влада будує дороги і відповідно вішає квіти. А центральна влада, роздавши на свій популізм 60 млрд, здогадалася, що в них грошей немає”, — зазначив політик.

Народний депутат зазначив, що зараз терміново потрібно переглядати бюджет і зрізати всі непрофільні видатки. На його переконання, є два пріоритети, як можна обговорювати — підвищення зарплат військовим та пошук додаткових грошей для захисту енергетики і будівництва укриттів.

“Все, все інше — це другорядне. У влади я бачу трохи інші пріоритети”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепа Разумкова, призвело до значного дефіциту бюджету.



