В Раді хапаються за голову: що насправді відбувається в Києві

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуація Україні складна — ворог посилює обстріли, а у держави немає грошей на підготовку до зимового сезону, будівництво укриттів та захист енергооб’єктів.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк вказав на прорахунки влади, як центральної, так і столичної. За його словами, припинення капітальних видатків до грудня фактично свідчить, що цього року нічого не добудують, бо фактично чекатимуть нового бюджетного року. Нардеп зазначив, що з одного боку, влада не виконала всі ці зобов'язання, роздавала 60 млрд на свій популізм та не профінансувала достатнє будівництво укриттів в школах, дитячих садочках, лікарнях. Немає, за його словами, відповідно достатньо профінансованого захисту для енергетики та критичної інфраструктури.
З іншого боку, зауважив політик, вражає і ситуація в столиці. Розповів, що сам бачив, як під час дощу в Києві знімають асфальт і намагаються класти новий. При цьому, зауважив, на тій ділянці дороги ніякої потреби міняти асфальт не було. І точно не було ніякої потреби робити це під час дощу.
Народний депутат наголосив, що у Києві велика необхідність укриттів, особливо враховуючи кількість повітряних тривог та інтенсивність атак реактивними дронами.
Народний депутат зазначив, що зараз терміново потрібно переглядати бюджет і зрізати всі непрофільні видатки. На його переконання, є два пріоритети, як можна обговорювати — підвищення зарплат військовим та пошук додаткових грошей для захисту енергетики і будівництва укриттів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на думку нардепа Разумкова, призвело до значного дефіциту бюджету.