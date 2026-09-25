В Раде хватаются за голову: что на самом деле происходит в Киеве

Ситуация в Украине сложная — враг усиливает обстрелы, а у государства нет денег на подготовку к зимнему сезону, строительство укрытий и защиту энергообъектов.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк указал на просчеты власти, как центральной, так и столичной. По его словам, прекращение капитальных расходов до декабря фактически свидетельствует, что в этом году ничего не достроят, потому что фактически будут ждать нового бюджетного года. Нардеп отметил, что с одной стороны, власти не выполнили все эти обязательства, раздавали 60 млрд на свой популизм и не профинансировали достаточное строительство укрытий в школах, детских садах, больницах. Нет, по его словам, соответственно, достаточно профинансированной защиты для энергетики и критической инфраструктуры.

С другой стороны, отметил политик, поражает ситуация в столице. Рассказал, что сам видел, как во время дождя в Киеве снимают асфальт и пытаются класть новый. При этом, уточнил, на том участке дороги никакой необходимости менять асфальт не было. И точно не было никакой необходимости делать это во время дождя.

"Второй пример – в Печерском районе нет ни нормальных укрытий, ближайшее это метро и достаточно убитое, ни детских площадок. Есть прилеты и на этом фоне даже не высаживают, а закупают и вешают на столбы корзины с цветами", — рассказал политик.

Народный депутат подчеркнул, что в Киеве большая необходимость укрытий, особенно учитывая количество воздушных тревог и интенсивность атак реактивными дронами.

"Нет никаких нормальных укрытий. Абсолютно нет нормальной быстрой поддержки людей, чье жилье пострадало от обстрелов. А местные власти строят дороги и соответственно вешают цветы. А центральные власти, раздав на свой популизм 60 млрд, догадались, что у них денег нет", — отметил политик.

Народный депутат отметил, что сейчас срочно нужно пересматривать бюджет и урезать все непрофильные расходы. По его убеждению, есть два приоритета, как можно обсуждать – повышение зарплат военным и поиск дополнительных денег для защиты энергетики и строительства укрытий.

"Все, все остальное – это второстепенное. У власти я вижу немного другие приоритеты", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал что, по мнению нардепа Разумкова, привело к значительному дефициту бюджета.



