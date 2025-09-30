В Ірані замалювали ноги міністерки закордонних справ Фінляндії – відео курйозу

На іранському державному телеканалі IRIB зазнала цензури зустріч міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен із головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Під час трансляції з Нью-Йорка, де проходила Генеральна Асамблея ООН, канал замалював її ноги, які не прикривала спідниця.

В Ірані замалювали ноги Еліні Валтонен на держтелеканалі

Першою про інцидент повідомила іранська журналістка та активістка Масіх Алінежад, яка назвала дії телеканалу "сюрреалістичними". За її словами, влада Ірану боїться навіть натяку на "спокусу", тоді як самих іранських жінок у країні карають батогами, тюремними строками і погрожують стратою за порушення суворих норм.

Практика цензури є типовою для іранського державного телебачення, однак цей курйозний випадок викликав широкий резонанс через високий дипломатичний рівень події.

Відео з заблюреними ногами міністерки Фінляндії можна переглянути нижче:

Також на відео показано, що так само вчинили й з іншими жінками, які зустрічалися з іранською делегацією в ООН.

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен у коментарі Helsingin Sanomat відреагувала на інцидент та заявила, що розцінює дії іранського ТБ як "сумне свідчення становища жінок у країні".

"Я не змінюю одяг залежно від того, з ким маю зустріч. Наприклад, у мене є правило, що я не відвідуватиму заходи, на яких вимагають закривати обличчя чи волосся", — сказала Валтонен.

Міністерку закордонних справ підтримала її колега, міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра. Вона написала у X, що позиція Валтонен є прикладом рішучості фінських жінок у політиці.

"Саме так працює фінська жінка-міністр. Якщо ісламська мізогінія десь цього вимагає, то вам не варто туди йти", — наголосила Пурра.

