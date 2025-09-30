В Иране зарисовали ноги министерши иностранных дел Финляндии – видео курьеза

На иранском государственном телеканале IRIB подверглась цензуре встреча министерства иностранных дел Финляндии Элины Валтонен с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Во время трансляции из Нью-Йорка, где проходила Генеральная Ассамблея ООН, канал зарисовал ее ноги, которые не прикрывала юбка.

В Иране зарисовали ноги Элине Валтонен на гостелеканале

Первой об инциденте сообщила иранская журналистка и активистка Масих Алинежад, назвавшая действия телеканала "сюрреалистическими". По ее словам, власти Ирана боятся даже намека на "соблазн", в то время как самих иранских женщин в стране наказывают плетьми, тюремными сроками и угрожают казнью за нарушение строгих норм.

Практика цензуры типична для иранского государственного телевидения, однако этот курьезный случай вызвал широкий резонанс из-за высокого дипломатического уровня события.

Видео с заблюреными ногами министерши Финляндии можно просмотреть ниже:

Также на видео показано, что так поступили и с другими женщинами, которые встречались с иранской делегацией в ООН.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в комментарии Helsingin Sanomat отреагировала на инцидент и заявила, что расценивает действия иранского ТВ как "печальное свидетельство положения женщин в стране".

"Я не меняю одежду в зависимости от того, с кем встречаюсь. Например, у меня есть правило, что я не буду посещать мероприятия, на которых требуют закрывать лицо или волосы", — сказала Валтонен.

Министершу иностранных дел поддержала ее коллега, министерша финансов Финляндии Риикка Пурра. Она написала в X, что позиция Валтонен является примером решимости финских женщин в политике.

"Именно так работает финская женщина-министр. Если исламская мизогиния где-то этого требует, то вам не стоит туда идти", — подчеркнула Пурра.

