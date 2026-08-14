Українцям не залишили варіантів: коли вибухне суспільство

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні тривають мітинги на підтримку колишнього міністра оборони України Михайла Федорова. Очікується, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський внесе кандидата на посаду міністра оборони. Однак неодноразово зазначалося, що ним навряд чи буде Федоров.
Мітинги. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що буде далі з протестами. За його словами в умовах обмеженої демократії це максимум, як люди мирно можуть виражати своє невдоволення владою.
За словами нардепа, люди зараз пройшли всі мирні етапи:
сказали своє обурення,
написали про це у соцмережах,
зареєстрували петицію (хоч і на сайті Ради),
і виходили на протести.
Парламентар наголосив, що останнє, це максимум, що мирно можна було зробити. І все це, за його словами, було проігноровано владою. “І скоріш за все, як призначать Міністра оборони протести закінчаться, зауважив він і додав, що вони і сьогодні не дуже масові. Але на місці влади він радіти не радить.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, на думку журналіста Портникова, стоїть за скандалом з Поляковою.