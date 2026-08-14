Українцям не залишили варіантів: коли вибухне суспільство

В Україні тривають мітинги на підтримку колишнього міністра оборони України Михайла Федорова. Очікується, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський внесе кандидата на посаду міністра оборони. Однак неодноразово зазначалося, що ним навряд чи буде Федоров.

Мітинги. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що буде далі з протестами. За його словами в умовах обмеженої демократії це максимум, як люди мирно можуть виражати своє невдоволення владою.

“Вибори неможливі під час війни. Не можна Президента та Раду замінити. Єдине кого можна замінити це Уряд. І саме рішеннями в цьому напрямку (єдиною змінною зараз) незадоволені люди”, — зазначив політик.

За словами нардепа, люди зараз пройшли всі мирні етапи:

сказали своє обурення,

написали про це у соцмережах,

зареєстрували петицію (хоч і на сайті Ради),

і виходили на протести.

Парламентар наголосив, що останнє, це максимум, що мирно можна було зробити. І все це, за його словами, було проігноровано владою. “І скоріш за все, як призначать Міністра оборони протести закінчаться, зауважив він і додав, що вони і сьогодні не дуже масові. Але на місці влади він радіти не радить.

"А задав би зараз доволі просте запитання: а які тоді наступні варіанти ми залишаємо людям? Це ж колись вибухне. Не зараз. А десь на наступному зашкварі через певний час. Ніхто не знає коли і як, але тактика ігнорувати обурення людей ще повернеться до нас дуже неприємними наслідками. Тому що навіть мирні мітинги не працюють вже. Особливо після складної зими”, — підсумував він і додав, що радий буде помилитися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, на думку журналіста Портникова, стоїть за скандалом з Поляковою.



