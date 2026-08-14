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Украинцам не оставили вариантов: когда взорвется общество

Народный депутат Железняк предупредил, что общество может взорваться

14 августа 2026, 20:39
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Кречмаровская Наталия

В Украине проходят митинги в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Ожидается, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский внесет кандидата в должность министра обороны. Однако не раз отмечалось, что им вряд ли будет Федоров.

Украинцам не оставили вариантов: когда взорвется общество

Митинги. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что будет дальше с протестами. По его словам, в условиях ограниченной демократии это максимум, как люди мирно могут выражать свое недовольство властью.

"Выборы невозможны во время войны. Нельзя Президента и Раду заменить. Единственное, кого можно заменить это Правительство. И именно решениями в этом направлении (единственной переменной сейчас) недовольны люди", — отметил политик.

По словам нардепа, люди сейчас прошли все мирные этапы:

  • сказали свое возмущение,

  • написали об этом в соцсетях,

  • зарегистрировали петицию (хоть и на сайте Рады),

  • и выходили на протесты.

Парламентарий подчеркнул, что последнее, это максимум, что мирно можно было сделать. И все это, по его словам, было проигнорировано властями. И, скорее всего, как назначат Министра обороны протесты закончатся, отметил он и добавил, что они и сегодня не очень массовые. Но на месте власти он радоваться не советует.

"А задал бы сейчас довольно простой вопрос: а какие следующие варианты мы оставляем людям? Это когда-то разразится. Не сейчас. А где-то на следующем зашкваре через некоторое время. Никто не знает, когда и как, но тактика игнорировать возмущение людей еще вернется к нам очень неприятными последствиями. Потому что даже мирные митинги уже не работают. Особенно после сложной зимы”, — подытожил он и добавил, что рад будет ошибиться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению журналиста Портникова, стоит за скандалом с Поляковой.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/19164
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