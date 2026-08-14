Украинцам не оставили вариантов: когда взорвется общество

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Кречмаровская Наталия
В Украине проходят митинги в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Ожидается, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский внесет кандидата в должность министра обороны. Однако не раз отмечалось, что им вряд ли будет Федоров.
Митинги. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что будет дальше с протестами. По его словам, в условиях ограниченной демократии это максимум, как люди мирно могут выражать свое недовольство властью.
По словам нардепа, люди сейчас прошли все мирные этапы:
сказали свое возмущение,
написали об этом в соцсетях,
зарегистрировали петицию (хоть и на сайте Рады),
и выходили на протесты.
Парламентарий подчеркнул, что последнее, это максимум, что мирно можно было сделать. И все это, по его словам, было проигнорировано властями. И, скорее всего, как назначат Министра обороны протесты закончатся, отметил он и добавил, что они и сегодня не очень массовые. Но на месте власти он радоваться не советует.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению журналиста Портникова, стоит за скандалом с Поляковой.