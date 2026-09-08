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Українці такого не терпітимуть: що може вивести на вулиці мільйони громадян

Штучний інтелект назвав сценарії, які можуть спровокувати протести в Україні у 2026 році

8 вересня 2026, 18:56
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Кречмаровская Наталия

Під час повномасштабної війни уже декілька разів виникали протести. Громадяни виходили не тільки в Києві, а й в інших містах. І хоча вони були не масштабними, але українці показали, що готові відстоювати свою думку навіть у воєнний час. Штучний інтелект спрогнозував, через які проблеми в країні українці можуть вийти на масові протести у 2026 році.

Українці такого не терпітимуть: що може вивести на вулиці мільйони громадян

Протести. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що головним детонатором може стати відчуття несправедливості. Не обов'язково сама війна чи економічні труднощі. За оцінкою, особливо небезпечною буде комбінація нового великого корупційного скандалу, падіння рівня життя, проблем з електрикою та опаленням і відчуття, що представники влади живуть за іншими правилами.

Окремим подразником може стати мобілізація, якщо суспільство побачить у ній нерівність. Наприклад, коли одні громадяни воюють або втрачають доходи, а інші демонструють привілеї.

ChatGPT наголошує: говорити про неминучість масштабних протестів поки зарано. Українське суспільство залишається зосередженим на війні. Але якщо влада втратить у людей відчуття справедливості, ситуація здатна змінитися дуже швидко.

Чат-бот Gemini ставить на перше місце також не бідність, а порушення морального договору між владою та суспільством. Найгострішою реакція може бути на рішення, які українці сприймуть як фактичну капітуляцію. Йдеться про можливу угоду з Росією за рахунок суверенітету або юридичної відмови від територій.

Другий ризик — втручання політиків в оборонний сектор, кадрові рішення та тиск на військових, волонтерів чи ефективних управлінців. На думку Gemini, такі кроки здатні швидко руйнувати довіру.

Третій фактор — корупція на тлі виснаження. Якщо люди віддають останнє на армію, а у владі спливають історії про великі хабарі, це може сприйматися вже не просто як корупція, а як зрада.

Чат-бот Grok пов'язує ризик протестів передусім із накопиченою втомою. Якщо до корупційних скандалів додадуться тривалі блекаути, дефіцит пального та різке подорожчання товарів, невдоволення може вийти на вулиці.

Ще один тригер — посилення мобілізації на тлі відсутності помітного прогресу на фронті. Водночас вибухонебезпечною Grok вважає і протилежну ситуацію — затягування війни без зрозумілої перспективи.

Окремо чат-бот називає можливу “мирну угоду”, яку суспільство сприйме як капітуляцію. Особливо якщо вона передбачатиме болючі поступки без переконливих гарантій безпеки.

Усі три чат-боти сходяться в одному: самої економічної скрути може бути недостатньо для масових протестів. Найсильнішим тригером стане відчуття несправедливості, зради або подвійних правил.

Водночас акценти різняться. ChatGPT найбільше говорить про корупцію, падіння рівня життя та енергетичні проблеми. Gemini наголошує на можливій капітуляції, кадрових рішеннях і втручанні в оборонну сферу. Grok додає до цього блекаути, пальне, подорожчання та затягування війни.

Отже, потенційний вибух може початися не через одну проблему. Найнебезпечнішим стане момент, коли кілька криз одночасно переконають людей, що влада більше не живе за тими правилами, яких вимагає від суспільства.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як корупційні скандали в оточенні Зеленського вплинуть на ставлення Заходу. 




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